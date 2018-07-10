Британскому журналисту на три года запретили въезжать на Украину

Джон Уоррен Грэм Бродерип нарушал правила въезда/выезда на/с временно оккупированной территории Крым, заявили в Погранслужбе Украины.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Британскому журналисту Джону Уоррену Грэму Бродерипу, который ведет телепередачу «Поедем, поедим» на одном из российских телеканалов, не разрешили пересечь границу Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Погранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.

«При проведении мероприятий пограничного контроля было установлено, что данное лицо нарушало правила въезда/выезда на/с временно оккупированной территории Крым», — говорится в сообщении в социальной сети.

В пределах полномочий на основании обнаруженной информации Бродерипа не пропустили через государственную границу Украины, а также на три года запретили ему въезжать в страну, отметил Слободян.