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С 11 июля в Казани начнут работать дворовые лагеря «Веселое лето»

Татар-информ

10 июля 2018, 17:56

Общество

Британскому журналисту на три года запретили въезжать на Украину

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Джон Уоррен Грэм Бродерип нарушал правила въезда/выезда на/с временно оккупированной территории Крым, заявили в Погранслужбе Украины.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Британскому журналисту Джону Уоррену Грэму Бродерипу, который ведет телепередачу «Поедем, поедим» на одном из российских телеканалов, не разрешили пересечь границу Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Погранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.

«При проведении мероприятий пограничного контроля было установлено, что данное лицо нарушало правила въезда/выезда на/с временно оккупированной территории Крым», — говорится в сообщении в социальной сети.

В пределах полномочий на основании обнаруженной информации Бродерипа не пропустили через государственную границу Украины, а также на три года запретили ему въезжать в страну, отметил Слободян.

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