В Кукморском районе наградили лучших механизаторов-пахарей РТ

Победителем стал Анатолий Герасимов, представляющий общество «Восток», второе место занял Александр Александров (хозяйство «Урал»).

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Кукморском районе прошли соревнования среди механизаторов-пахарей, пишет местная газета «Трудовая слава».



Соревнования проводятся в республике раз в два года. В последний раз состязания прошли в 2016 году на базе общества «Урал».

По условиям соревнований в этом году приняли участие только трактора МТЗ-1221 и по одному механизатору с каждого хозяйства. Руководитель Управления сельского хозяйства и продовольствия района Рафак Халиуллин пояснил, что жюри учитывало качество вспаханных участков и исправность трактора и плуга.



Победителем стал Анатолий Герасимов, представляющий общество «Восток», второе место занял Александр Александров (хозяйство «Урал»), третье досталось Фанису Хакимову (общество «Асанбаш-Агро»). Самым молодым механизатором-пахарем признан Рифнур Ярмиев из общества «Искра».



Победители были награждены Похвальными грамотами, денежными призами, также все участники соревнований были награждены Благодарственными письмами главы района и денежными призами.