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Татар-информ

10 июля 2018, 22:20

Сельское хозяйство

В Кукморском районе наградили лучших механизаторов-пахарей РТ

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Фото: «Трудовая слава»

Победителем стал Анатолий Герасимов, представляющий общество «Восток», второе место занял Александр Александров (хозяйство «Урал»).

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Кукморском районе прошли соревнования среди механизаторов-пахарей, пишет местная газета «Трудовая слава».

Соревнования проводятся в республике раз в два года. В последний раз состязания прошли в 2016 году на базе общества «Урал». 

По условиям соревнований в этом году приняли участие только трактора МТЗ-1221 и по одному механизатору с каждого хозяйства. Руководитель Управления сельского хозяйства и продовольствия района Рафак Халиуллин пояснил, что жюри учитывало качество вспаханных участков и исправность трактора и плуга.

Победителем стал Анатолий Герасимов, представляющий общество «Восток», второе место занял Александр Александров (хозяйство «Урал»), третье досталось Фанису Хакимову (общество «Асанбаш-Агро»). Самым молодым механизатором-пахарем признан Рифнур Ярмиев из общества «Искра».

Победители были награждены Похвальными грамотами, денежными призами, также все участники соревнований были награждены Благодарственными письмами главы района и денежными призами.

 

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