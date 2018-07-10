В Кукморском районе наградили лучших механизаторов-пахарей РТ

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Фото: «Трудовая слава»
(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Кукморском районе прошли соревнования среди механизаторов-пахарей, пишет местная газета «Трудовая слава».
Соревнования проводятся в республике раз в два года. В последний раз состязания прошли в 2016 году на базе общества «Урал».
По условиям соревнований в этом году приняли участие только трактора МТЗ-1221 и по одному механизатору с каждого хозяйства. Руководитель Управления сельского хозяйства и продовольствия района Рафак Халиуллин пояснил, что жюри учитывало качество вспаханных участков и исправность трактора и плуга.
Победителем стал Анатолий Герасимов, представляющий общество «Восток», второе место занял Александр Александров (хозяйство «Урал»), третье досталось Фанису Хакимову (общество «Асанбаш-Агро»). Самым молодым механизатором-пахарем признан Рифнур Ярмиев из общества «Искра».
Победители были награждены Похвальными грамотами, денежными призами, также все участники соревнований были награждены Благодарственными письмами главы района и денежными призами.
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