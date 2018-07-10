Автор портрета-мозаики Месси создаст из морской гальки Грузинскую икону Божьей Матери для Раифы

В создании образа у стен монастыря могут принять участие все желающие.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Художник Анна Солнечная, ранее удивившая портретом из морской гальки в холле отеля самого Лионеля Месси, начала работу над созданием из того же материала уникальной Грузинской иконы Божьей Матери для Раифского монастыря. Пост об этом размещен в соцсети одной из приятельниц художницы.

Сообщается, что образ размером 3,5 х 2,5 м разместят на улице слева от входа в Раифский монастырь. Здесь, под открытым небом, на месте установки иконы, будут работать Анна Солнечная и сотрудницы ее мастерской. На время изготовления иконы они станут обитательницами монастыря, соблюдающими все правила и распорядок дня прибывающих в обитель паломников.

За процессом создания мозаичной иконы можно будет понаблюдать всем желающим и даже принять в нем участие.

Образ изготавливается к 4 сентября – 350-летию с момента установления чудотворной Грузинской иконы Божией Матери в Раифском монастыре.

Работу мастерицы выполнят бесплатно, однако просят помочь с расходными материалами. Уже заказано и изготавливается бетонно-армированное основание под икону, закуплена часть материала. Однако необходима каменная галька и много эпоксидной смолы.