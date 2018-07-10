Ðåêòîð Áîëãàðñêîé àêàäåìèè îçâó÷èë òðè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ íà áëèæàéøèå äåñÿòü ëåò

Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: Ðàìèëü Ãàëè
(Êàçàíü, 10 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àðñåíèé Ìàâðèí). Ïðåïîäàâàòåëè äëÿ ìóñóëüìàíñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, áîãîñëîâû è ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè èñëàìñêîé ýêîíîìêè — òðè êëþ÷åâûõ íàïðàâëåíèÿ â ðàçâèòèè Áîëãàðñêîé èñëàìñêîé àêàäåìèè íà áëèæàéøèå 10 ëåò. Îá ýòîì ñåãîäíÿ â êàçàíñêîì ïðåññ-öåíòðå ×Ì-2018 ñîîáùèë ðåêòîð âóçà Ðàôèê Ìóõàìåòøèí.
«Ñåãîäíÿ ïîðÿäêà 20 âóçîâ èñëàìñêèõ åñòü, íî ìàãèñòðîâ èñëàìñêèõ íàóê — ìàëî, à äîêòîðîâ — ïðàêòè÷åñêè íåò. À ýòî î÷åíü âàæíî. Ïîýòîìó ìû ãîâîðèì î òîì, ÷òî Áîëãàðñêàÿ àêàäåìèÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, äîëæíà ãîòîâèòü ïðåïîäàâàòåëåé äëÿ ìóñóëüìàíñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé», — ïîä÷åðêíóë Ìóõàìåòøèí.
Ðàáîòà â ýòîì íàïðàâëåíèè óæå âåäåòñÿ. È ðå÷ü èäåò íå òîëüêî î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãîâ, íî è î ïðèâëå÷åíèè ìîëîäûõ âûïóñêíèêîâ ñàìîé àêàäåìèè ê ïðåïîäàâàíèþ. Ñåé÷àñ â àêàäåìèè îáó÷àþòñÿ 58 ñëóøàòåëåé. Â ýòîì ãîäó áóäóò íàáðàíû åùå îêîëî 50. Åùå ñòîëüêî æå — â 2019-ì.
«Ó íàñ 85 äóõîâíûõ óïðàâëåíèé â Ðîññèè. Ìíîãèå ÄÓÌ èìåþò ñâîèõ áîãîñëîâîâ. Ïðè àêàäåìèè òîæå ñîáèðàåòñÿ Âñåðîññèéñêèé ñîâåò áîãîñëîâîâ. Ýòó ðàáîòó ìû ïî÷òè óæå çàêîí÷èëè. Çäåñü, â Áîëãàðñêîé àêàäåìèè, áóäåò îðãàíèçîâàíà ïîäãîòîâêà áîãîñëîâîâ, êîòîðûå ïîòîì áóäóò ïðåäñòàâëåíû â äóõîâíûõ óïðàâëåíèÿõ», — ïðîäîëæèë ðåêòîð.
Ñëåäóþùèé ýòàï — íà÷àëî ïîäãîòîâêè èñëàìñêèõ ýêîíîìèñòîâ, ðàññêàçàë Ìóõàìåòøèí. Ïî åãî ñëîâàì, ñåãîäíÿ ñïåöèàëèñòîâ â ýòîé îáëàñòè ïûòàþòñÿ ãîòîâèòü ñâåòñêèå âóçû. Íî íå âñå èç íèõ ó÷èòûâàþò ñïåöèôèêó ïðîôåññèè: òî, ÷òî åñòü îãðàíè÷åíèÿ íà îïåðàöèè, óñòàíîâëåííûå øàðèàòîì, è ÷òî â êàæäîì áàíêå äîëæåí áûòü øàðèàòñêèé êîìèòåò, ñòðîãî íàáëþäàþùèé çà ñîáëþäåíèåì ýòèõ òðåáîâàíèé.
«Êîãäà ìû ãîâîðèì îá èñëàìñêèõ ýêîíîìèñòàõ, òî âàæíî ãîòîâèòü, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïðåäñòàâèòåëåé øàðèàòñêèõ êîìèòåòîâ, êîòîðûå, âî-ïåðâûõ, õîðîøî çíàþò ñëîâî øàðèàòà, îíè äîëæíû áûòü ñïåöèàëèñòàìè â îáëàñòè èñëàìñêîãî ïðàâà, à óæå çàòåì — ýêîíîìèñòàìè», — ïîä÷åðêíóë Ìóõàìåòøèí.
Ýòî òî, ÷òî àêàäåìèÿ ïëàíèðóåò ðåàëèçîâàòü â ïåðâûå äåñÿòü ëåò ñâîåé ðàáîòû. Çàòåì âóç íàìåòèò äëÿ ñåáÿ íîâûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììå ïðèãëàøàþòñÿ äåòè â âîçðàñòå îò 5 äî 14 ëåò.
Óõóäøåíèå ïîãîäû âîçìîæíî ñ âîñüìè ÷àñîâ âå÷åðà ñåãîäíÿ è äî âîñüìè ÷àñîâ âå÷åðà çàâòðà.
Ñ 2014 ãîäà îòðåìîíòèðîâàíî îêîëî 35 òûñ. êâ. ì ïëîùàäåé íà îáùóþ ñóììó áîëåå 450 ìëí ðóáëåé.
Îñíîâíàÿ òåìà ïðîåêòà – ýêîëîãèÿ ÷åëîâåêà è îêðóæàþùåãî åãî ìèðà.
Ïàöèåíòà èç Àïàñòîâñêîé ÖÐÁ íà âåðòîëåòå ñàíàâèöèè ÐÊÁ äîñòàâèëè â Êàçàíü.
Â ñîçäàíèè îáðàçà ó ñòåí ìîíàñòûðÿ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå âñå æåëàþùèå.
Àéäàð Øàðèïîâ – âûïóñêíèê Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà êóëüòóðû, ó÷åíèê èçâåñòíîãî êàçàíñêîãî êèíîîïåðàòîðà Íèêîëàÿ Ìîðîçîâà.
Ñîòðóäíèêó ðåãïàëàòû, êîòîðîãî îáâèíÿþò ïî íåñêîëüêèì ñòàòüÿì, ãðîçèò äî äåñÿòè ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Â òå÷åíèå òðåõ ëåò ÷èñëî ñëóøàòåëåé Áîëãàðñêîé èñëàìñêîé àêàäåìèè äîñòèãíåò 150 ÷åëîâåê.
Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ áóäóò âûïîëíÿòü ôóíêöèþ ýêîðåàáèëèòàöèè âîäîåìà.
Ñåìü ëåò íàçàä 10 èþëÿ âîçëå ñåëà Ñþêååâî ïðè êðóøåíèè òåïëîõîäà ïîãèáëè 122 ÷åëîâåêà.
Êîëè÷åñòâî îòäûõàþùèõ äåòåé â ýòîì ãîäó áîëüøå íà 163 ÷åëîâåêà.
Â Áîëãàðñêóþ èñëàìñêóþ àêàäåìèþ ñòðåìÿòñÿ ïîñòóïèòü ìàãèñòðàíòû è ñîèñêàòåëè äîêòîðñêèõ ñòåïåíåé èç áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.
Ðàñïèñàíèå ìåíÿåòñÿ ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì.
Íà ñîîòâåòñòâèå ÔÃÎÑ áûëè ïðîâåðåíû îáðàçîâàòåëüíûå è ðàáî÷èå ïðîãðàììû.