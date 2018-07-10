Ãëàâíîå
Ñ 11 èþëÿ â Êàçàíè íà÷íóò ðàáîòàòü äâîðîâûå ëàãåðÿ «Âåñåëîå ëåòî»

Òàòàð-èíôîðì

10 èþëÿ 2018, 17:10

ÎáùåñòâîÍàóêà è îáðàçîâàíèå

Ðåêòîð Áîëãàðñêîé àêàäåìèè îçâó÷èë òðè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ íà áëèæàéøèå äåñÿòü ëåò

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: Ðàìèëü Ãàëè


Â òå÷åíèå òðåõ ëåò ÷èñëî ñëóøàòåëåé Áîëãàðñêîé èñëàìñêîé àêàäåìèè äîñòèãíåò 150 ÷åëîâåê.

(Êàçàíü, 10 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àðñåíèé Ìàâðèí). Ïðåïîäàâàòåëè äëÿ ìóñóëüìàíñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, áîãîñëîâû è ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè èñëàìñêîé ýêîíîìêè — òðè êëþ÷åâûõ íàïðàâëåíèÿ â ðàçâèòèè Áîëãàðñêîé èñëàìñêîé àêàäåìèè íà áëèæàéøèå 10 ëåò. Îá ýòîì ñåãîäíÿ â êàçàíñêîì ïðåññ-öåíòðå ×Ì-2018 ñîîáùèë ðåêòîð âóçà Ðàôèê Ìóõàìåòøèí.

«Ñåãîäíÿ ïîðÿäêà 20 âóçîâ èñëàìñêèõ åñòü, íî ìàãèñòðîâ èñëàìñêèõ íàóê — ìàëî, à äîêòîðîâ — ïðàêòè÷åñêè íåò. À ýòî î÷åíü âàæíî. Ïîýòîìó ìû ãîâîðèì î òîì, ÷òî Áîëãàðñêàÿ àêàäåìèÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, äîëæíà ãîòîâèòü ïðåïîäàâàòåëåé äëÿ ìóñóëüìàíñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé», — ïîä÷åðêíóë Ìóõàìåòøèí.

ÐŸÐš Ñ€ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð° Ð˜ÑÐ»Ð°Ð¼ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ð¸ Ð Ð°Ñ„Ð¸ÐºÐ° ÐœÑƒÑ…Ð°Ð¼ÐµÑ‚ÑˆÐ¸Ð½Ð°

Ðàáîòà â ýòîì íàïðàâëåíèè óæå âåäåòñÿ. È ðå÷ü èäåò íå òîëüêî î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãîâ, íî è î ïðèâëå÷åíèè ìîëîäûõ âûïóñêíèêîâ ñàìîé àêàäåìèè ê ïðåïîäàâàíèþ. Ñåé÷àñ â àêàäåìèè îáó÷àþòñÿ 58 ñëóøàòåëåé. Â ýòîì ãîäó áóäóò íàáðàíû åùå îêîëî 50. Åùå ñòîëüêî æå — â 2019-ì.

«Ó íàñ 85 äóõîâíûõ óïðàâëåíèé â Ðîññèè. Ìíîãèå ÄÓÌ èìåþò ñâîèõ áîãîñëîâîâ. Ïðè àêàäåìèè òîæå ñîáèðàåòñÿ Âñåðîññèéñêèé ñîâåò áîãîñëîâîâ. Ýòó ðàáîòó ìû ïî÷òè óæå çàêîí÷èëè. Çäåñü, â Áîëãàðñêîé àêàäåìèè, áóäåò îðãàíèçîâàíà ïîäãîòîâêà áîãîñëîâîâ, êîòîðûå ïîòîì áóäóò ïðåäñòàâëåíû â äóõîâíûõ óïðàâëåíèÿõ», — ïðîäîëæèë ðåêòîð.

Ñëåäóþùèé ýòàï — íà÷àëî ïîäãîòîâêè èñëàìñêèõ ýêîíîìèñòîâ, ðàññêàçàë Ìóõàìåòøèí. Ïî åãî ñëîâàì, ñåãîäíÿ ñïåöèàëèñòîâ â ýòîé îáëàñòè ïûòàþòñÿ ãîòîâèòü ñâåòñêèå âóçû. Íî íå âñå èç íèõ ó÷èòûâàþò ñïåöèôèêó ïðîôåññèè: òî, ÷òî åñòü îãðàíè÷åíèÿ íà îïåðàöèè, óñòàíîâëåííûå øàðèàòîì, è ÷òî â êàæäîì áàíêå äîëæåí áûòü øàðèàòñêèé êîìèòåò, ñòðîãî íàáëþäàþùèé çà ñîáëþäåíèåì ýòèõ òðåáîâàíèé.

ÐŸÐš Ñ€ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð° Ð˜ÑÐ»Ð°Ð¼ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ð¸ Ð Ð°Ñ„Ð¸ÐºÐ° ÐœÑƒÑ…Ð°Ð¼ÐµÑ‚ÑˆÐ¸Ð½Ð°

«Êîãäà ìû ãîâîðèì îá èñëàìñêèõ ýêîíîìèñòàõ, òî âàæíî ãîòîâèòü, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïðåäñòàâèòåëåé øàðèàòñêèõ êîìèòåòîâ, êîòîðûå, âî-ïåðâûõ, õîðîøî çíàþò ñëîâî øàðèàòà, îíè äîëæíû áûòü ñïåöèàëèñòàìè â îáëàñòè èñëàìñêîãî ïðàâà, à óæå çàòåì — ýêîíîìèñòàìè», — ïîä÷åðêíóë Ìóõàìåòøèí.

Ýòî òî, ÷òî àêàäåìèÿ ïëàíèðóåò ðåàëèçîâàòü â ïåðâûå äåñÿòü ëåò ñâîåé ðàáîòû. Çàòåì âóç íàìåòèò äëÿ ñåáÿ íîâûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Àâòîð ïîðòðåòà-ìîçàèêè Ìåññè ñîçäàñò èç ìîðñêîé ãàëüêè Ãðóçèíñêóþ èêîíó Áîæüåé Ìàòåðè äëÿ Ðàèôû
Íîâîñòè äíÿ
18:41
Â Êàçàíè 11 èþëÿ ñòàðòóåò ðàáîòà äâîðîâûõ ëàãåðåé «Âåñåëîå ëåòî»

Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììå ïðèãëàøàþòñÿ äåòè â âîçðàñòå îò 5 äî 14 ëåò.

18:29
Çàâòðà â Òàòàðñòàíå îæèäàåòñÿ ãðîçà è ñèëüíûé âåòåð

Óõóäøåíèå ïîãîäû âîçìîæíî ñ âîñüìè ÷àñîâ âå÷åðà ñåãîäíÿ è äî âîñüìè ÷àñîâ âå÷åðà çàâòðà.

18:28
Çà åçäó áåç òåõîñìîòðà âîäèòåëÿì ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü øòðàô â äâå òûñ. ðóáëåé
18:23
Â Òàòàðñòàíå ñ 2012 ãîäà ðåêîíñòðóèðîâàíî è ïîñòðîåíî øåñòü êðóãëîãîäè÷íûõ ëàãåðåé

Ñ 2014 ãîäà îòðåìîíòèðîâàíî îêîëî 35 òûñ. êâ. ì ïëîùàäåé íà îáùóþ ñóììó áîëåå 450 ìëí ðóáëåé.

18:14
Êàçàíñêèé îðêåñòð La Primavera âåðíóëñÿ èç òóðíå ïî Åâðîïå
18:09
Ñ 11 èþëÿ â Êàçàíè íà÷íóò ðàáîòàòü äâîðîâûå ëàãåðÿ «Âåñåëîå ëåòî»

Îñíîâíàÿ òåìà ïðîåêòà – ýêîëîãèÿ ÷åëîâåêà è îêðóæàþùåãî åãî ìèðà.

18:08
Äîì ïðàâîñóäèÿ â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ îòêðîþò â íà÷àëå àâãóñòà
17:56
Áðèòàíñêîìó æóðíàëèñòó íà òðè ãîäà çàïðåòèëè âúåçæàòü íà Óêðàèíó
17:40
Ìèíòðóä Ðîññèè: 61 ðåãèîí ïîääåðæàë ïåíñèîííóþ ðåôîðìó
17:37
Â Òàòàðñòàíå âðà÷è ñïàñëè ìóæ÷èíó, êîòîðîìó áûê ðàçîðâàë òðàõåþ

Ïàöèåíòà èç Àïàñòîâñêîé ÖÐÁ íà âåðòîëåòå ñàíàâèöèè ÐÊÁ äîñòàâèëè â Êàçàíü.

17:30
Ãîëëèâóäñêèé àêòåð Òýá Õàíòåð ñêîí÷àëñÿ çà òðè äíÿ äî ñâîåãî äíÿ ðîæäåíèÿ
17:26
Àâòîð ïîðòðåòà-ìîçàèêè Ìåññè ñîçäàñò èç ìîðñêîé ãàëüêè Ãðóçèíñêóþ èêîíó Áîæüåé Ìàòåðè äëÿ Ðàèôû

Â ñîçäàíèè îáðàçà ó ñòåí ìîíàñòûðÿ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå âñå æåëàþùèå.

17:19
Òðàìï: Ïóòèí íå âðàã, à ñîïåðíèê
17:14
Òàòàðñòàíñêèé êèíåìàòîãðàôèñò ïîëó÷èë ïðèç êèíîôåñòèâàëÿ â Êàííàõ

Àéäàð Øàðèïîâ – âûïóñêíèê Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà êóëüòóðû, ó÷åíèê èçâåñòíîãî êàçàíñêîãî êèíîîïåðàòîðà Íèêîëàÿ Ìîðîçîâà.

17:13
Â Êàçàíè ôèãóðàíòû «ïîäâàëüíîãî äåëà» ïðîäàâàëè ïîìåùåíèÿ ÷åðåç ñàéò áåñïëàòíûõ îáúÿâëåíèé

Ñîòðóäíèêó ðåãïàëàòû, êîòîðîãî îáâèíÿþò ïî íåñêîëüêèì ñòàòüÿì, ãðîçèò äî äåñÿòè ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

17:10
Ðåêòîð Áîëãàðñêîé àêàäåìèè îçâó÷èë òðè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ íà áëèæàéøèå äåñÿòü ëåò

Â òå÷åíèå òðåõ ëåò ÷èñëî ñëóøàòåëåé Áîëãàðñêîé èñëàìñêîé àêàäåìèè äîñòèãíåò 150 ÷åëîâåê.

17:06
Â Êàçàíè íà Àäìèðàëòåéñêîì ïðóäó íà÷àëè ñòðîèòü î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ

Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ áóäóò âûïîëíÿòü ôóíêöèþ ýêîðåàáèëèòàöèè âîäîåìà.

17:01
Ñîòðóäíèêè ÃÈÌÑ ñïóñòèëè íà âîäó âåíîê â ïàìÿòü æåðòâ êàòàñòðîôû «Áóëãàðèè»

Ñåìü ëåò íàçàä 10 èþëÿ âîçëå ñåëà Ñþêååâî ïðè êðóøåíèè òåïëîõîäà ïîãèáëè 122 ÷åëîâåêà.

16:50
Áîëåå 118,8 òûñ. äåòåé èç Òàòàðñòàíà îòäîõíóëè â îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ

Êîëè÷åñòâî îòäûõàþùèõ äåòåé â ýòîì ãîäó áîëüøå íà 163 ÷åëîâåêà.

16:42
Òåçêà Äìèòðèÿ Ïåñêîâà íàçíà÷åí ñïåöïðåäñòàâèòåëåì ïî öèôðîâîìó ðàçâèòèþ
16:38
Ðàôèê Ìóõàìåòøèí: Â ýòîì ãîäó ìû âîçüìåì íåáîëüøóþ ãðóïïó èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ

Â Áîëãàðñêóþ èñëàìñêóþ àêàäåìèþ ñòðåìÿòñÿ ïîñòóïèòü ìàãèñòðàíòû è ñîèñêàòåëè äîêòîðñêèõ ñòåïåíåé èç áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.

16:32
Âðåìåííî èçìåíèòñÿ ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ ýëåêòðè÷åê èç Êàçàíè â Ñîñíîâêó è Àðñê

Ðàñïèñàíèå ìåíÿåòñÿ ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì.

16:30
Ñàâîéÿ â Êàçàíè, íåñòûäíûé ïðîèãðûø è Ñëåçû Äçþáû
16:24
Õèìè÷åñêèé ëèöåé ÊÍÈÒÓ âïåðâûå ïðîøåë àêêðåäèòàöèþ

Íà ñîîòâåòñòâèå ÔÃÎÑ áûëè ïðîâåðåíû îáðàçîâàòåëüíûå è ðàáî÷èå ïðîãðàììû.

16:24
Òàòàðñòàí ïîëó÷èë 332 ïóòåâêè äëÿ îòäûõà äåòåé â «Àðòåêå»
Ñîáûòèÿ

10 èþëÿÐèíàò Þçàåâ: Ïðîåêò «×åðíîå Îçåðî» â çîíå âíèìàíèÿ «ïèðàòîâ»

10 èþëÿÒðàãåäèÿ «×åðíîãî îçåðà»: òåìíîé íî÷üþ áðîäÿ÷èé ïåñ çàãðûç ëåáåäü

10 èþëÿÊîâàðíîå ñîëíöå: ìèôû î ðàçâèòèè ðàêà êîæè, ïðàâèëüíûé çàãàð è ãðóïïû ðèñêà

10 èþëÿ«Òàêîãî íå ïîìíÿò äàæå ñòàðîæèëû»: â Áóèíñêîì ðàéîíå øêâàëèñòûé âåòåð îòðûâàë êðûøè, ãðàäîì ïîáèëî îãîðîäû è äîìàøíþþ ïòèöó

10 èþëÿÐîìàí Øàéõóòäèíîâ — î áîðüáå ñ «ëàïøîé», «óìíûõ» êàìåðàõ è íîâûõ ïðîåêòàõ Èííîïîëèñà

10 èþëÿÒèí÷óðèíñêèé òåàòð: ìîæíî ëè âûæèòü áåç ãðàíòîâîé ïîääåðæêè è ðåïåðòóàðíîé ïîëèòèêè?

09 èþëÿ«Ýòî íå âîïðîñ áèçíåñà, à âîïðîñ áåçîïàñíîñòè!»: Â ×åëíàõ èñïîëêîì ñóäèòñÿ ñ âëàäåëüöàìè «áåñïàñïîðòíûõ» çäàíèé