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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Сотрудники ГИМС спустили на воду венок в память жертв катастрофы «Булгарии», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Семь лет назад 10 июля возле села Сюкеево затонул теплоход «Булгария», на борту которого находился 201 человек. В результате трагедии погибли 122 человека, из них 28 детей. 79 человек были спасены экипажем теплохода «Арабелла» под руководством капитана Романа Лизалина.
В тот день на полную мощность проявила себя республиканская система РСЧС. Все 16 дней, пока из воды доставали тела погибших, поднимали со дна судно и транспортировали его в док, в ликвидации последствий участвовали свыше двух с половиной тысяч человек из различных ведомств и министерств. От МЧС России были задействованы 500 человек личного состава и около 80 единиц техники.
Сегодня руководство, жители района, близкие и родные пассажиров того рейса, а также представители министерств Татарстана собрались возле мемориального комплекса, возведенного на высоком берегу Волги в память о погибших во время крушения теплохода «Булгария».
В мероприятии участвовали первый замминистра труда РТ Рустем Валиуллов, главный государственный инспектор Татарстана по маломерным судам Юрий Венедиктов, капитан «Арабеллы» Роман Лизалин, а также глава Камско-Устьинского района Павел Лоханов.
Участники митинга возложили цветы к постаменту, на котором высечены имена 122 погибших.
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