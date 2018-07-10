Семь лет назад 10 июля возле села Сюкеево при крушении теплохода погибли 122 человека.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Сотрудники ГИМС спустили на воду венок в память жертв катастрофы «Булгарии», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Семь лет назад 10 июля возле села Сюкеево затонул теплоход «Булгария», на борту которого находился 201 человек. В результате трагедии погибли 122 человека, из них 28 детей. 79 человек были спасены экипажем теплохода «Арабелла» под руководством капитана Романа Лизалина.

В тот день на полную мощность проявила себя республиканская система РСЧС. Все 16 дней, пока из воды доставали тела погибших, поднимали со дна судно и транспортировали его в док, в ликвидации последствий участвовали свыше двух с половиной тысяч человек из различных ведомств и министерств. От МЧС России были задействованы 500 человек личного состава и около 80 единиц техники.

Сегодня руководство, жители района, близкие и родные пассажиров того рейса, а также представители министерств Татарстана собрались возле мемориального комплекса, возведенного на высоком берегу Волги в память о погибших во время крушения теплохода «Булгария».

В мероприятии участвовали первый замминистра труда РТ Рустем Валиуллов, главный государственный инспектор Татарстана по маломерным судам Юрий Венедиктов, капитан «Арабеллы» Роман Лизалин, а также глава Камско-Устьинского района Павел Лоханов.

Участники митинга возложили цветы к постаменту, на котором высечены имена 122 погибших.