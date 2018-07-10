Савойя в Казани, нестыдный проигрыш и Слезы Дзюбы

Стадион и фан-зона взрывались своими впечатлениями в социальных сетях, но даже при высокой нагрузке на сеть комфортная скорость Интернета сохранялась.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Минувшие выходные были по-футбольному очень горячими. 6 июля в Казани отгремел последний матч ЧМ, а 7-го вся страна замерла в надежде на победу национальной сборной.

Заполненные трибуны «Казань Арены» поддерживали команды Бразилии и Бельгии, а футболисты боролись за выход в полуфинал. Звездой казанских аккаунтов в соцсетях стал самый знаменитый болельщик мундиаля-2018 Томер Савойя, от селфи с которым не удержался никто. Несмотря на это удача улыбнулась Бельгийцам, вырвавшим победу со счетом 2:1.

Стадион взрывался прямыми красно-желтыми репортажами в социальных сетях, прокачав в сети «МегаФона» 1,3 Гигабайта данных. Если бы мы хотели просмотреть матч онлайн в HD-качестве, то могли бы сделать это с аналогичным интернет-потреблением почти 200 раз.

Следующего дня и встречи сборных России и Хорватии ждала вся страна. Казанская фан-зона снова была заполнена до отказа за 2 часа до игры. В поддержку национальных любимцев шли все зарекомендовавшие себя талисманы: от кокошников до усов надежды. Более 30 тысяч болельщиков смотрели этот матч в фан-зоне. Голы Черышева и Фернандеса вызвали бурю оваций и надежду на «наш» полуфинал — это были пиковые моменты, когда всеобъемлющая радость выплескивалась с территории фестиваля болельщиков по сетям сотовой связи в соцсети и мессенджеры. Несмотря на такую высокую нагрузку на сеть скорость передачи данных у абонентов «МегаФона» оставалась на комфортной отметке 40 Мбит/с.

Игровые моменты сборной России стали шедеврами, вернули веру болельщиков в российский футбол и команду. После проигрыша россиян по результатам пенальти, болельщики побили рекорд постов с благодарностью футболистам за борьбу, за волю к победе, настоящий спортивный праздник и яркие эмоции.

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