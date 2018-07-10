Панкратов-Черный сломал два ребра на съемках сериала в Подмосковье

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Актер Александр Панкратов-Черный получил сложный перелом на съемках сериала «По законам военного времени», пишет «Газета.Ру».
Съемки проходили в Подмосковье на полигоне. По сюжету, падая между взрывами, актер умудрился сломать два ребра. Однако уходить на больничный Панкратов-Черный отказался и продолжил съемки, несмотря на травму.
На данный момент 69-летний Панкратов-Черный снимается сразу в нескольких проектах. По словам актера, больше всего ему нравится сниматься в хороших комедиях. «Смех помогает пережить все жизненные невзгоды», — считает он.
Среди известных работ актера – роли в картинах «Жестокий романс», «Батальоны просят огня», «Забытая мелодия для флейты», «Бабник», «Небеса обетованные», «Трагедия века», «Ширли-мырли», «Классик», «Мастер и Маргарита», «Палата №6», «Остров ненужных людей» и многих других.
Всего в фильмографии актера около сотни ролей.
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