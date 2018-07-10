Moody’s повышает оценку собственной кредитоспособности Ак Барс Банка

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). 10 июля 2017 г. рейтинговое агентство Moody’s Investor Service повысило оценку собственной кредитоспособности Ак Барс Банка (BCA) с «caa1» до уровня «b3». Moody’s также подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг в национальной и иностранной валютах Ак Барс Банка на уровне В2, изменив прогноз со стабильного на позитивный. Долгосрочный депозитный рейтинг контрагента в национальной и иностранной валютах был повышен с уровня B2 до В1 при повышении качества оценки риска контрагента с уровня B2 до B1.
Согласно заключению Moody’s, ключевыми факторами, повлиявшими на положительный пересмотр оценки собственной кредитоспособности Ак Барс Банка, стали оптимизация структуры баланса и увеличение капитала Банка на фоне стабилизирующейся макроэкономической ситуации в России. Устойчивая база фондирования и комфортный уровень ликвидности способствуют росту оценки собственной кредитоспособности Банка.
Рейтинговое агентство отмечает улучшение качества кредитного портфеля, что подтверждает сокращение проблемных кредитов Банка до 9,7 процента от всего объема кредитов на конец 2017 года с 15,2 процента в 2016 г. Оптимизация была достигнута благодаря продаже и частичному погашению рискованных кредитов. Moody’s прогнозирует дальнейшее умеренное улучшение качества активов Банка.
Изменение прогноза по долгосрочному депозитному рейтингу в национальной и иностранной валютах отражает мнение агентства о вероятности его повышения в случае дальнейшего развития Банка в сторону финансовой независимости, улучшения качества активов и сохранения тренда по повышению доходности.
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