В Казани на Адмиралтейском пруду начали строить очистные сооружения

Очистные сооружения будут выполнять функцию экореабилитации водоема.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Казани на Адмиралтейском пруду вслед за мероприятиями по очистке дна начали строить очистные сооружения, которые будут выполнять функцию экореабилитации водоема. Об этом в своем Instagram сообщил глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

По его словам, процесс очистки будет разделен на три этапа: механический, биологический и физико-химический. На первом этапе вода из пруда будет подвергаться очистке от всех нерастворимых примесей и промышленных осадков, а потом из воды будут удаляться бактерии и микроорганизмы. Затем благодаря ультрафиолетовому облучению вода будет обеззараживаться и поступать обратно в водоем.

«В ближайших планах дальнейшее развитие Адмиралтейского пруда: из заброшенного водоема превратить его в „жемчужину“ города, место встреч и комфортных прогулок», — написал Сергей Миронов.

Ранее сообщалось, что на строительство очистных сооружений в Адмиралтейском пруду из бюджета Татарстана выделили в 102,3 млн рублей.