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С 11 июля в Казани начнут работать дворовые лагеря «Веселое лето»

Елена Кривопатре

10 июля 2018, 17:13

Происшествия

В Казани фигуранты «подвального дела» продавали помещения через сайт бесплатных объявлений

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Фото: Елена Кривопатре

Сотруднику регпалаты, которого обвиняют по нескольким статьям, грозит до десяти лет лишения свободы.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Казани фигуранты «подвального дела» продавали помещения, которые принадлежали исполкому, через сайты бесплатных объявлений. Об этом сегодня в Приволжском районном суде рассказал директор строительной компании «Юнионстрой» Павел Черницын, который проходит по этому делу свидетелем.

Предположительно в 2014 году Черницын купил нежилое подвальное помещение через сайт бесплатных объявлений. Покупатель успел сделать там ремонт, но вскоре помещение арестовали.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 2010 по 2013 год мошенники незаконно оформили в собственность и потом продали несколько подвальных помещений, которые принадлежали городу. Всего по «подвальному делу» обвиняли десять человек – всех их приговорили к лишению свободы от трех до семи лет. Общая сумма ущерба, нанесенная исполкому Казани, составила почти полмиллиарда рублей.

Как сегодня выяснилось в суде, еще один фигурант дела – сотрудник Единого государственного реестра Радик Минязов незаконно оформлял помещения муниципалетета на подставных лиц. Минязова обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и легализации сделок. Парню грозит до десяти лет тюрьмы, объяснила прокурор Наталья Кожевникова.

Свидетель Евгений Погодин рассказал суду, что согласился незаконно оформить на себя помещение, получив за это десять тысяч рублей.

«Я познакомился с одним парнем и поинтересовался у него по поводу работы. Он сказал, что есть помещение на Окольной, где нужно сделать ремонт. Потом он сказал, что пока с ремонтом не получается, и предложил оформить на меня здание», – рассказал Погодин.

Мужчина не мог точно назвать имена и даты, уверяет, что плохо понимал, какие документы подписывает.

«Я очень удивился, думал, что на меня оформлено только одно здание, и только от следователя узнал, что их несколько», – вспоминает свидетель.
 

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