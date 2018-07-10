Ðàôèê Ìóõàìåòøèí: Â ýòîì ãîäó ìû âîçüìåì íåáîëüøóþ ãðóïïó èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ

ÎáùåñòâîÍàóêà è îáðàçîâàíèåÄóõîâíàÿ æèçíü
Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: Ðàìèëü Ãàëè
(Êàçàíü, 10 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àðñåíèé Ìàâðèí). Áîëãàðñêàÿ èñëàìñêàÿ àêàäåìèÿ â ýòîì ãîäó ãîòîâà íàáðàòü íåáîëüøóþ ãðóïïó èíîñòðàííûõ ñëóøàòåëåé. Îá ýòîì ñåãîäíÿ íà âñòðå÷å ñ æóðíàëèñòàìè â êàçàíñêîì ïðåññ-öåíòðå ×Ì-2018 çàÿâèë ðåêòîð àêàäåìèè Ðàôèê Ìóõàìåòøèí.
«Â ïåðâûé ãîä ìû îñîáî íå ñòàëè çàçûâàòü ñëóøàòåëåé èç äðóãèõ ñòðàí. Íàì íàäî áûëî ïîñìîòðåòü, êàê èäåò ïðîöåññ. Íî óæå åñòü ñëóøàòåëü èç Òàäæèêèñòàíà, èç Óçáåêèñòàíà: ìû âçÿëè – î÷åíü óæ î÷åíü ïðîñèëèñü. Â ýòîì ãîäó â ÷èñëå æåëàþùèõ åñòü ïðåäñòàâèòåëè Êèðãèçèè, Óçáåêèñòàíà, Òàäæèêèñòàíà, Ýìèðàòîâ», — ñîîáùèë Ìóõàìåòøèí.
Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî âñêîðå ê ñïèñêó ïðèñîåäèíÿòñÿ æåëàþùèå èç Êàçàõñòàíà. Èíòåðåñ ê ðàáîòå è âîçìîæíîñòÿì Áîëãàðñêîé àêàäåìèè âî âðåìÿ íåäàâíåãî âèçèòà â Òàòàðñòàí ïðîÿâèë Ïðåçèäåíò Êàçàõñòàíà Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ. Îí çàâèë î ãîòîâíîñòè íàïðàâèòü íà îáó÷åíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóñóëüìàíñêîãî äóõîâåíñòâà âîçãëàâëÿåìîé èì ñòðàíû.
Íî ñîèñêàòåëÿì ïðèäåòñÿ âûäåðæàòü ñåðüåçíîå èñïûòàíèå, ïðåæäå ÷åì îíè áóäóò çà÷èñëåíû â âóç. Êîíêóðñ óæå ñåé÷àñ ñîñòàâëÿåò äâà ÷åëîâåêà íà ìåñòî, à ýòèõ ñàìûõ ìåñò áóäåò ëèøü îêîëî ïîëóñîòíè. «Òàì, ãäå ãîòîâÿò ìàãèñòðîâ è äîêòîðîâ, òàì òûñÿ÷àìè ñòóäåíòîâ íå áûâàåò», — ïîä÷åðêíóë ðåêòîð.
Òðåáîâàíèå ê ñîèñêàòåëÿì: èìåòü äèïëîì áàêàëàâðà è ñâîáîäíî èçúÿñíÿòüñÿ íà àðàáñêîì ÿçûêå. «Ó íàñ â àêàäåìèè áîëåå 60 ïðîöåíòîâ ïðåäìåòîâ âåäåòñÿ íà àðàáñêîì ÿçûêå. Èç 10 ïðåïîäàâàòåëåé — ïîëîâèíà èç-çà ðóáåæà: Ñèðèè, Èðàêà, Èîðäàíèè, Ïàëåñòèíû, Éåìåíà. Ýòî î÷åíü êðåïêèå ïðîôåññîðà», — ïîÿñíèë Ìóõàìåòøèí.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Â ñîçäàíèè îáðàçà ó ñòåí ìîíàñòûðÿ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå âñå æåëàþùèå.
Àéäàð Øàðèïîâ – âûïóñêíèê Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà êóëüòóðû, ó÷åíèê èçâåñòíîãî êàçàíñêîãî êèíîîïåðàòîðà Íèêîëàÿ Ìîðîçîâà.
Ñîòðóäíèêó ðåãïàëàòû, êîòîðîãî îáâèíÿþò ïî íåñêîëüêèì ñòàòüÿì, ãðîçèò äî äåñÿòè ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Â òå÷åíèå òðåõ ëåò ÷èñëî ñëóøàòåëåé Áîëãàðñêîé èñëàìñêîé àêàäåìèè äîñòèãíåò 150 ÷åëîâåê.
Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ áóäóò âûïîëíÿòü ôóíêöèþ ýêîðåàáèëèòàöèè âîäîåìà.
Ñåìü ëåò íàçàä 10 èþëÿ âîçëå ñåëà Ñþêååâî ïðè êðóøåíèè òåïëîõîäà ïîãèáëè 122 ÷åëîâåêà.
Êîëè÷åñòâî îòäûõàþùèõ äåòåé â ýòîì ãîäó áîëüøå íà 163 ÷åëîâåêà.
Â Áîëãàðñêóþ èñëàìñêóþ àêàäåìèþ ñòðåìÿòñÿ ïîñòóïèòü ìàãèñòðàíòû è ñîèñêàòåëè äîêòîðñêèõ ñòåïåíåé èç áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.
Ðàñïèñàíèå ìåíÿåòñÿ ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì.
Íà ñîîòâåòñòâèå ÔÃÎÑ áûëè ïðîâåðåíû îáðàçîâàòåëüíûå è ðàáî÷èå ïðîãðàììû.
Çäàíèå áûëî âîçâåäåíî âîçëå ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé ñòàíöèè.
Âîññîçäàâàåìîå çäàíèå ðàñøèðèò ó÷åáíûå ïëîùàäè è äîïîëíèò èñòîðè÷åñêèé êîìïëåêñ ïîñòðîåê Äóõîñîøåñòâåíñêîãî õðàìà.
Ðóêîâîäñòâî âóçîâ äâóõ êðóïíåéøèõ ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé ðåñïóáëèêè – èñëàìà è ïðàâîñëàâèÿ çàêëþ÷èëè äîãîâîð î ñîâìåñòíîé ðàáîòå.
Àâòîðû îïòè÷åñêîé èëëþçèè óïðàâèëèñü çà îäíó íî÷ü.
Ïîêà ñåìüè áóäóùèõ ìàãèñòðîâ è äîêòîðîâ èñëàìñêèõ íàóê âûíóæäåíû ñíèìàòü æèëüå â Áîëãàðå.
Ñëóøàòåëè Áîëãàðñêîé èñëàìñêîé àêàäåìèè àêòèâíî ïîñåùàþò ñïîðòçàë è ó÷àñòâóþò â ñîðåâíîâàíèÿõ.
Âëàäåëåö ÎÎÎ «Õèìè÷åñêèå Òåõíîëîãèè» ðàçâåðíóë áèçíåñ íà òåððèòîðèè áûâøåé ÀÇÑ ïî Õèìè÷åñêîé óëèöå.
Íà ìåäàëÿõ è àòðèáóòèêå çàïëûâà Sviyaga Swim 2018 ïîëüçîâàòåëè Ñåòè óâèäåëè ñëîâî «swjm».
Äâå íåäåëè ìåäèêè áîðîëèñü çà æèçíü äåâî÷êè.
10 èþëÿ«Òàêîãî íå ïîìíÿò äàæå ñòàðîæèëû»: â Áóèíñêîì ðàéîíå øêâàëèñòûé âåòåð îòðûâàë êðûøè, ãðàäîì ïîáèëî îãîðîäû è äîìàøíþþ ïòèöó