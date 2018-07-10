Ãëàâíîå
Ñîòðóäíèêè ÃÈÌÑ ñïóñòèëè íà âîäó âåíîê â ïàìÿòü æåðòâ êàòàñòðîôû «Áóëãàðèè»

Òàòàð-èíôîðì

10 èþëÿ 2018, 16:38

ÎáùåñòâîÍàóêà è îáðàçîâàíèåÄóõîâíàÿ æèçíü

Ðàôèê Ìóõàìåòøèí: Â ýòîì ãîäó ìû âîçüìåì íåáîëüøóþ ãðóïïó èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: Ðàìèëü Ãàëè


Â Áîëãàðñêóþ èñëàìñêóþ àêàäåìèþ ñòðåìÿòñÿ ïîñòóïèòü ìàãèñòðàíòû è ñîèñêàòåëè äîêòîðñêèõ ñòåïåíåé èç áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.

(Êàçàíü, 10 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àðñåíèé Ìàâðèí). Áîëãàðñêàÿ èñëàìñêàÿ àêàäåìèÿ â ýòîì ãîäó ãîòîâà íàáðàòü íåáîëüøóþ ãðóïïó èíîñòðàííûõ ñëóøàòåëåé. Îá ýòîì ñåãîäíÿ íà âñòðå÷å ñ æóðíàëèñòàìè â êàçàíñêîì ïðåññ-öåíòðå ×Ì-2018 çàÿâèë ðåêòîð àêàäåìèè Ðàôèê Ìóõàìåòøèí.

«Â ïåðâûé ãîä ìû îñîáî íå ñòàëè çàçûâàòü ñëóøàòåëåé èç äðóãèõ ñòðàí. Íàì íàäî áûëî ïîñìîòðåòü, êàê èäåò ïðîöåññ. Íî óæå åñòü ñëóøàòåëü èç Òàäæèêèñòàíà, èç Óçáåêèñòàíà: ìû âçÿëè – î÷åíü óæ î÷åíü ïðîñèëèñü. Â ýòîì ãîäó â ÷èñëå æåëàþùèõ åñòü ïðåäñòàâèòåëè Êèðãèçèè, Óçáåêèñòàíà, Òàäæèêèñòàíà, Ýìèðàòîâ», — ñîîáùèë Ìóõàìåòøèí.

ÐŸÐš Ñ€ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð° Ð˜ÑÐ»Ð°Ð¼ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ð¸ Ð Ð°Ñ„Ð¸ÐºÐ° ÐœÑƒÑ…Ð°Ð¼ÐµÑ‚ÑˆÐ¸Ð½Ð°

Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî âñêîðå ê ñïèñêó ïðèñîåäèíÿòñÿ æåëàþùèå èç Êàçàõñòàíà. Èíòåðåñ ê ðàáîòå è âîçìîæíîñòÿì Áîëãàðñêîé àêàäåìèè âî âðåìÿ íåäàâíåãî âèçèòà â Òàòàðñòàí ïðîÿâèë Ïðåçèäåíò Êàçàõñòàíà Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ. Îí çàâèë î ãîòîâíîñòè íàïðàâèòü íà îáó÷åíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóñóëüìàíñêîãî äóõîâåíñòâà âîçãëàâëÿåìîé èì ñòðàíû.

Íî ñîèñêàòåëÿì ïðèäåòñÿ âûäåðæàòü ñåðüåçíîå èñïûòàíèå, ïðåæäå ÷åì îíè áóäóò çà÷èñëåíû â âóç. Êîíêóðñ óæå ñåé÷àñ ñîñòàâëÿåò äâà ÷åëîâåêà íà ìåñòî, à ýòèõ ñàìûõ ìåñò áóäåò ëèøü îêîëî ïîëóñîòíè. «Òàì, ãäå ãîòîâÿò ìàãèñòðîâ è äîêòîðîâ, òàì òûñÿ÷àìè ñòóäåíòîâ íå áûâàåò», — ïîä÷åðêíóë ðåêòîð.

Òðåáîâàíèå ê ñîèñêàòåëÿì: èìåòü äèïëîì áàêàëàâðà è ñâîáîäíî èçúÿñíÿòüñÿ íà àðàáñêîì ÿçûêå. «Ó íàñ â àêàäåìèè áîëåå 60 ïðîöåíòîâ ïðåäìåòîâ âåäåòñÿ íà àðàáñêîì ÿçûêå. Èç 10 ïðåïîäàâàòåëåé — ïîëîâèíà èç-çà ðóáåæà: Ñèðèè, Èðàêà, Èîðäàíèè, Ïàëåñòèíû, Éåìåíà. Ýòî î÷åíü êðåïêèå ïðîôåññîðà», — ïîÿñíèë Ìóõàìåòøèí.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ðåêòîð Áîëãàðñêîé àêàäåìèè îçâó÷èë òðè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ íà áëèæàéøèå äåñÿòü ëåò
Íîâîñòè äíÿ
17:26
Àâòîð ïîðòðåòà-ìîçàèêè Ìåññè ñîçäàñò èç ìîðñêîé ãàëüêè Ãðóçèíñêóþ èêîíó Áîæüåé ìàòåðè äëÿ Ðàèôû

Â ñîçäàíèè îáðàçà ó ñòåí ìîíàñòûðÿ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå âñå æåëàþùèå.

17:19
Òðàìï: Ïóòèí íå âðàã, à ñîïåðíèê
17:14
Òàòàðñòàíñêèé êèíåìàòîãðàôèñò ïîëó÷èë ïðèç êèíîôåñòèâàëÿ â Êàííàõ

Àéäàð Øàðèïîâ – âûïóñêíèê Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà êóëüòóðû, ó÷åíèê èçâåñòíîãî êàçàíñêîãî êèíîîïåðàòîðà Íèêîëàÿ Ìîðîçîâà.

17:13
Â Êàçàíè ôèãóðàíòû «ïîäâàëüíîãî äåëà» ïðîäàâàëè ïîìåùåíèÿ ÷åðåç ñàéò áåñïëàòíûõ îáúÿâëåíèé

Ñîòðóäíèêó ðåãïàëàòû, êîòîðîãî îáâèíÿþò ïî íåñêîëüêèì ñòàòüÿì, ãðîçèò äî äåñÿòè ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

17:10
Ðåêòîð Áîëãàðñêîé àêàäåìèè îçâó÷èë òðè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ íà áëèæàéøèå äåñÿòü ëåò

Â òå÷åíèå òðåõ ëåò ÷èñëî ñëóøàòåëåé Áîëãàðñêîé èñëàìñêîé àêàäåìèè äîñòèãíåò 150 ÷åëîâåê.

17:06
Â Êàçàíè íà Àäìèðàëòåéñêîì ïðóäó íà÷àëè ñòðîèòü î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ

Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ áóäóò âûïîëíÿòü ôóíêöèþ ýêîðåàáèëèòàöèè âîäîåìà.

17:01
Ñîòðóäíèêè ÃÈÌÑ ñïóñòèëè íà âîäó âåíîê â ïàìÿòü æåðòâ êàòàñòðîôû «Áóëãàðèè»

Ñåìü ëåò íàçàä 10 èþëÿ âîçëå ñåëà Ñþêååâî ïðè êðóøåíèè òåïëîõîäà ïîãèáëè 122 ÷åëîâåêà.

16:50
Áîëåå 118,8 òûñ. äåòåé èç Òàòàðñòàíà îòäîõíóëè â îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ

Êîëè÷åñòâî îòäûõàþùèõ äåòåé â ýòîì ãîäó áîëüøå íà 163 ÷åëîâåêà.

16:42
Òåçêà Äìèòðèÿ Ïåñêîâà íàçíà÷åí ñïåöïðåäñòàâèòåëåì ïî öèôðîâîìó ðàçâèòèþ
16:38
Ðàôèê Ìóõàìåòøèí: Â ýòîì ãîäó ìû âîçüìåì íåáîëüøóþ ãðóïïó èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ

Â Áîëãàðñêóþ èñëàìñêóþ àêàäåìèþ ñòðåìÿòñÿ ïîñòóïèòü ìàãèñòðàíòû è ñîèñêàòåëè äîêòîðñêèõ ñòåïåíåé èç áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.

16:32
Âðåìåííî èçìåíèòñÿ ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ ýëåêòðè÷åê èç Êàçàíè â Ñîñíîâêó è Àðñê

Ðàñïèñàíèå ìåíÿåòñÿ ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì.

16:30
Ñàâîéÿ â Êàçàíè, íåñòûäíûé ïðîèãðûø è Ñëåçû Äçþáû
16:24
Õèìè÷åñêèé ëèöåé ÊÍÈÒÓ âïåðâûå ïðîøåë àêêðåäèòàöèþ

Íà ñîîòâåòñòâèå ÔÃÎÑ áûëè ïðîâåðåíû îáðàçîâàòåëüíûå è ðàáî÷èå ïðîãðàììû.

16:24
Òàòàðñòàí ïîëó÷èë 332 ïóòåâêè äëÿ îòäûõà äåòåé â «Àðòåêå»
16:20
Moody’s ïîâûøàåò îöåíêó ñîáñòâåííîé êðåäèòîñïîñîáíîñòè Àê Áàðñ Áàíêà
16:19
Æèòåëü Ëåíèíîãîðñêà ñíåñ ìàãàçèí, èç-çà êîòîðîãî åãî íå âûïóñêàëè çà ãðàíèöó

Çäàíèå áûëî âîçâåäåíî âîçëå ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé ñòàíöèè.

16:18
Ìèòðîïîëèò Ôåîôàí ðàñïîðÿäèëñÿ ñäàòü íîâûé êîðïóñ ïðàâîñëàâíîé ãèìíàçèè ê 1 ñåíòÿáðÿ

Âîññîçäàâàåìîå çäàíèå ðàñøèðèò ó÷åáíûå ïëîùàäè è äîïîëíèò èñòîðè÷åñêèé êîìïëåêñ ïîñòðîåê Äóõîñîøåñòâåíñêîãî õðàìà.

16:10
Âî âðåìÿ ìàò÷à Ðîññèè ïðîòèâ Õîðâàòèè ïðîäàæè â ìàãàçèíàõ óïàëè íà 18 ïðîöåíòîâ
16:05
Ñëóøàòåëè Áîëãàðñêîé àêàäåìèè è àñïèðàíòóðû ÐÏÖ áóäóò âìåñòå çàùèùàòü äèññåðòàöèè

Ðóêîâîäñòâî âóçîâ äâóõ êðóïíåéøèõ ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé ðåñïóáëèêè – èñëàìà è ïðàâîñëàâèÿ çàêëþ÷èëè äîãîâîð î ñîâìåñòíîé ðàáîòå.

16:01
Â Àëüìåòüåâñêå ïîÿâèëñÿ 3D ïåøåõîäíûé ïåðåõîä

Àâòîðû îïòè÷åñêîé èëëþçèè óïðàâèëèñü çà îäíó íî÷ü.

15:55
Äëÿ ñåìåéíûõ ñëóøàòåëåé Áîëãàðñêîé èñëàìñêîé àêàäåìèè ïîñòðîÿò îòäåëüíûé êàìïóñ

Ïîêà ñåìüè áóäóùèõ ìàãèñòðîâ è äîêòîðîâ èñëàìñêèõ íàóê âûíóæäåíû ñíèìàòü æèëüå â Áîëãàðå.

15:52
Ðàôèê Ìóõàìåòøèí: Ñïîðò äëÿ ìóñóëüìàí – îòëè÷íûé ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ ýíåðãèè

Ñëóøàòåëè Áîëãàðñêîé èñëàìñêîé àêàäåìèè àêòèâíî ïîñåùàþò ñïîðòçàë è ó÷àñòâóþò â ñîðåâíîâàíèÿõ.

15:51
Êàçàíñêèé áèçíåñìåí ïîéäåò ïîä ñóä çà íåçàêîííîå èçãîòîâëåíèå òîêñè÷íîãî òîïëèâà

Âëàäåëåö ÎÎÎ «Õèìè÷åñêèå Òåõíîëîãèè» ðàçâåðíóë áèçíåñ íà òåððèòîðèè áûâøåé ÀÇÑ ïî Õèìè÷åñêîé óëèöå.

15:41
Îðãàíèçàòîðû Sviyaga Swim ïðîêîììåíòèðîâàëè îøèáêè â ìåäàëÿõ çàïëûâà

Íà ìåäàëÿõ è àòðèáóòèêå çàïëûâà Sviyaga Swim 2018 ïîëüçîâàòåëè Ñåòè óâèäåëè ñëîâî «swjm».

15:37
Ñêîí÷àëàñü øåñòèëåòíÿÿ äî÷ü âîäèòåëÿ èç Òàòàðñòàíà, ïîãèáøåãî â ÄÒÏ ïîä Ñàðàòîâîì

Äâå íåäåëè ìåäèêè áîðîëèñü çà æèçíü äåâî÷êè.

Ñîáûòèÿ

10 èþëÿÒðàãåäèÿ «×åðíîãî îçåðà»: òåìíîé íî÷üþ áðîäÿ÷èé ïåñ çàãðûç ëåáåäü

10 èþëÿÊîâàðíîå ñîëíöå: ìèôû î ðàçâèòèè ðàêà êîæè, ïðàâèëüíûé çàãàð è ãðóïïû ðèñêà

10 èþëÿ«Òàêîãî íå ïîìíÿò äàæå ñòàðîæèëû»: â Áóèíñêîì ðàéîíå øêâàëèñòûé âåòåð îòðûâàë êðûøè, ãðàäîì ïîáèëî îãîðîäû è äîìàøíþþ ïòèöó

10 èþëÿÐîìàí Øàéõóòäèíîâ — î áîðüáå ñ «ëàïøîé», «óìíûõ» êàìåðàõ è íîâûõ ïðîåêòàõ Èííîïîëèñà

10 èþëÿÒèí÷óðèíñêèé òåàòð: ìîæíî ëè âûæèòü áåç ãðàíòîâîé ïîääåðæêè è ðåïåðòóàðíîé ïîëèòèêè?

09 èþëÿ«Ýòî íå âîïðîñ áèçíåñà, à âîïðîñ áåçîïàñíîñòè!»: Â ×åëíàõ èñïîëêîì ñóäèòñÿ ñ âëàäåëüöàìè «áåñïàñïîðòíûõ» çäàíèé

09 èþëÿÑïàñèáî, ñáîðíàÿ Ðîññèè! Òû äîêàçàëà âñåì íàì, ÷òî ñïîñîáíà íà ìíîãîå