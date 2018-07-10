Тезка Дмитрия Пескова назначен спецпредставителем по цифровому развитию

Новый спецпредставитель не будет входить в состав администрации главы государства, ему предоставляется только статус.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Спецпредставителем по цифровому развитию Президента РФ Владимира Путина назначен Дмитрий Песков из Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу Кремля.

Новый спецпредставитель не будет входить в состав администрации главы государства, ему предоставляется только статус, отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, спецпредставитель назначается в соответствии с Посланием Президента РФ Федеральному Собранию и майским указом, в которых поставлена задача цифровизации экономики и социальной сферы и обеспечения технологического прорыва.

Новый спецпредставитель возглавит АНО, которое образуют из структуры АСИ, пояснил представитель Кремля.