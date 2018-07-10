Здание было возведено возле газораспределительной станции.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Житель Лениногорска снес магазин, из-за которого его не выпускали за границу, сообщила руководитель пресс-службы УФССП РФ по РТ Лилия Халимова.

Здание магазина автозапчастей, возведенное возле газораспределительной станции, суд постановил снести, предприниматель должен был сделать это своими силам. Однако мужчина не торопился решать проблему.

Тогда судебные приставы ограничили его право на выезд за пределы РФ, после чего житель Лениногорска все-таки снес постройку.