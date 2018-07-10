В Заинске начал работать медицинский студенческий отряд «Доктор Зай»

Младшему и среднему персоналу предстоит пройти лучшую школу жизни по профилю «Здравоохранение».

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). На территории Заинской центральной районной больницы прошло торжественное открытие трудового проекта «Доктор Зай», сообщает «Заинск-информ».

В состав окружного отряда вошли бойцы из девяти субъектов Приволжского федерального округа и России, которые работают в центральной районной больнице Заинска. С этого дня в городе будет трудиться медицинский студенческий отряд. Младшему и среднему персоналу также предстоит пройти лучшую школу жизни по профилю «Здравоохранение».

Организатором проекта выступил Штаб ПФО молодежной общероссийской организации «Российские Студенческие Отряды».