Первым в 2018 году был обновлен участок дороги протяженностью 1,1 км, ведущей к садовому общество «Ягодка».

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах начали ремонтировать дороги к садовым обществам. Первым обновленным в 2018 году участком стала дорога, ведущая к садовому обществу «Ягодка». Об этом сообщает портал «Челнинские известия».

Протяженность обновленного участка составляет 1,1 км. Его ремонтируют впервые за 30 лет. На новые подъездные пути было выделено 14 млн рублей, в то время, как годовой бюджет общества составляет 3 млн рублей, сообщила председатель садового общества «Ягодка» Сажида Хазиахметова.

В настоящее время идут подготовительные работы в садовом обществе «Искра». Здесь на ремонт участка 2,2 км было выделено 26 млн рублей.

В этом году только на ремонт подъездных путей к садовым некоммерческим товариществам, расположенным в Тукаевском районе, выделено 82,8 млн рублей.