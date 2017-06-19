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Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах начали ремонтировать дороги к садовым обществам. Первым обновленным в 2018 году участком стала дорога, ведущая к садовому обществу «Ягодка». Об этом сообщает портал «Челнинские известия».
Протяженность обновленного участка составляет 1,1 км. Его ремонтируют впервые за 30 лет. На новые подъездные пути было выделено 14 млн рублей, в то время, как годовой бюджет общества составляет 3 млн рублей, сообщила председатель садового общества «Ягодка» Сажида Хазиахметова.
В настоящее время идут подготовительные работы в садовом обществе «Искра». Здесь на ремонт участка 2,2 км было выделено 26 млн рублей.
В этом году только на ремонт подъездных путей к садовым некоммерческим товариществам, расположенным в Тукаевском районе, выделено 82,8 млн рублей.
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