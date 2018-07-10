Ñëóøàòåëè Áîëãàðñêîé àêàäåìèè è àñïèðàíòóðû ÐÏÖ áóäóò âìåñòå çàùèùàòü äèññåðòàöèè

ÎáùåñòâîÍàóêà è îáðàçîâàíèåÄóõîâíàÿ æèçíü
Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: àðõèâ/Ñàëàâàò Êàìàëåòäèíîâ, Ðàìèëü Ãàëè
(Êàçàíü, 10 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àðñåíèé Ìàâðèí). Äîãîâîð îá îáìåíå îïûòîì, ñîâìåñòíîé ðàáîòå è ñîâìåñòíîé çàùèòå äèññåðòàöèé ïî òåîëîãèè ñëóøàòåëÿìè çàêëþ÷èëè ìåæäó ñîáîé Áîëãàðñêàÿ èñëàìñêàÿ àêàäåìèÿ è åå àíàëîã â ÐÏÖ — àñïèðàíòóðà Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè.
Áîëãàðñêàÿ àêàäåìèÿ íàìåðåíà ïîçàèìñòâîâàòü îïûò ó ïðàâîñëàâíîãî âóçà â îáëàñòè òåîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè ñëóøàòåëåé. «Ìû õîòèì, ÷òîáû âûïóñêíèêè Áîëãàðñêîé èñëàìñêîé àêàäåìèè ïîìèìî äîêòîðîâ èñëàìñêèõ íàóê áûëè åùå è êàíäèäàòàìè òåîëîãèè», — ñîîáùèë ñåãîäíÿ â êàçàíñêîì ïðåññ-öåíòðå ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó ðåêòîð Áîëãàðñêîé èñëàìñêîé àêàäåìèè Ðàôèê Ìóõàìåòøèí.
«Âûïóñêíèêàì àêàäåìèè íóæíî íå òîëüêî ïîëó÷èòü ãëóáîêèå èñëàìñêèå çíàíèÿ. Îíè äîëæíû áûòü àäàïòèðîâàíû ê ðàáîòå â ïîëèêîíôåññèîíàëüíîé ñðåäå. Ðàáîòà ñ äðóãèìè êîíôåññèÿìè ó íàñ íàñòðîåíà, à â ïðîãðàììå îáó÷åíèÿ åñòü òàêèå ïðåäìåòû, êàê „Èñòîðèÿ ìèðîâûõ ðåëèãèé“ è „Ñðàâíèòåëüíîå ðåëèãèîâåäåíèå“».
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Â ñîçäàíèè îáðàçà ó ñòåí ìîíàñòûðÿ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå âñå æåëàþùèå.
Àéäàð Øàðèïîâ – âûïóñêíèê Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà êóëüòóðû, ó÷åíèê èçâåñòíîãî êàçàíñêîãî êèíîîïåðàòîðà Íèêîëàÿ Ìîðîçîâà.
Ñîòðóäíèêó ðåãïàëàòû, êîòîðîãî îáâèíÿþò ïî íåñêîëüêèì ñòàòüÿì, ãðîçèò äî äåñÿòè ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Â òå÷åíèå òðåõ ëåò ÷èñëî ñëóøàòåëåé Áîëãàðñêîé èñëàìñêîé àêàäåìèè äîñòèãíåò 150 ÷åëîâåê.
Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ áóäóò âûïîëíÿòü ôóíêöèþ ýêîðåàáèëèòàöèè âîäîåìà.
Ñåìü ëåò íàçàä 10 èþëÿ âîçëå ñåëà Ñþêååâî ïðè êðóøåíèè òåïëîõîäà ïîãèáëè 122 ÷åëîâåêà.
Êîëè÷åñòâî îòäûõàþùèõ äåòåé â ýòîì ãîäó áîëüøå íà 163 ÷åëîâåêà.
Â Áîëãàðñêóþ èñëàìñêóþ àêàäåìèþ ñòðåìÿòñÿ ïîñòóïèòü ìàãèñòðàíòû è ñîèñêàòåëè äîêòîðñêèõ ñòåïåíåé èç áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.
Ðàñïèñàíèå ìåíÿåòñÿ ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì.
Íà ñîîòâåòñòâèå ÔÃÎÑ áûëè ïðîâåðåíû îáðàçîâàòåëüíûå è ðàáî÷èå ïðîãðàììû.
Çäàíèå áûëî âîçâåäåíî âîçëå ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé ñòàíöèè.
Âîññîçäàâàåìîå çäàíèå ðàñøèðèò ó÷åáíûå ïëîùàäè è äîïîëíèò èñòîðè÷åñêèé êîìïëåêñ ïîñòðîåê Äóõîñîøåñòâåíñêîãî õðàìà.
Ðóêîâîäñòâî âóçîâ äâóõ êðóïíåéøèõ ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé ðåñïóáëèêè – èñëàìà è ïðàâîñëàâèÿ çàêëþ÷èëè äîãîâîð î ñîâìåñòíîé ðàáîòå.
Àâòîðû îïòè÷åñêîé èëëþçèè óïðàâèëèñü çà îäíó íî÷ü.
Ïîêà ñåìüè áóäóùèõ ìàãèñòðîâ è äîêòîðîâ èñëàìñêèõ íàóê âûíóæäåíû ñíèìàòü æèëüå â Áîëãàðå.
Ñëóøàòåëè Áîëãàðñêîé èñëàìñêîé àêàäåìèè àêòèâíî ïîñåùàþò ñïîðòçàë è ó÷àñòâóþò â ñîðåâíîâàíèÿõ.
Âëàäåëåö ÎÎÎ «Õèìè÷åñêèå Òåõíîëîãèè» ðàçâåðíóë áèçíåñ íà òåððèòîðèè áûâøåé ÀÇÑ ïî Õèìè÷åñêîé óëèöå.
Íà ìåäàëÿõ è àòðèáóòèêå çàïëûâà Sviyaga Swim 2018 ïîëüçîâàòåëè Ñåòè óâèäåëè ñëîâî «swjm».
Äâå íåäåëè ìåäèêè áîðîëèñü çà æèçíü äåâî÷êè.
10 èþëÿ«Òàêîãî íå ïîìíÿò äàæå ñòàðîæèëû»: â Áóèíñêîì ðàéîíå øêâàëèñòûé âåòåð îòðûâàë êðûøè, ãðàäîì ïîáèëî îãîðîäû è äîìàøíþþ ïòèöó