Авторы оптической иллюзии управились за одну ночь.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Альметьевске появился 3D пешеходный переход. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По словам авторов, на создание объемной «зебры» у них ушло 100 литров специальной краски и около полукилометра скотча. Втроем они управились всего за ночь.

Ранее агентство сообщало, что аналогичный пешеходный переход появился и в Казани возле здания мэрии по Батурина. Имитирующая бетонные блоки иллюзия создана для того, чтобы бороться с «лихачами»