В Зеленодольске наградили «бриллиантовых» юбиляров семейной жизни

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(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Зеленодольске в рамках Дня семьи, любви и верности наградили юбиляров семейной жизни, проживших в браке более 30 лет, пишут «Новости Зеленодольска».
«Бриллиантовую свадьбу» – 60 лет семейной жизни – в этом году отметила семья Карчинских. Их общий трудовой стаж – более 85 лет. Прожив вместе более полувека, они воспитали троих детей и пятерых внуков, а сейчас уже помогают им растить пятерых правнуков. Супругам вручили Общественную медаль «За любовь и верность».
«Золотую свадьбу» – 50-летие брака – в этом году отметит семья Байкиных. Амина и Анатолий воспитали двоих детей, а сейчас помогают им поднять на ноги четверых внуков.
Общественную медаль «За любовь и верность» получили супруги Зиганшины, которые состоят 45 лет в браке. Супруги живут и трудятся в колхозе им. Вахитова – их общий трудовой стаж составляет более 90 лет. Они вырастили троих сыновей и дочь, а сейчас помогают им в воспитании внуков.
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