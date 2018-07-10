В Татарстане врачи спасли мужчину, которому бык разорвал трахею

Пациента из Апастовской ЦРБ на вертолете санавиции РКБ доставили в Казань.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Валерия Белова). Врачи Республиканской клинической больницы прооперировали и вылечили мужчину, которого в Апастовском районе Татарстана забодал бык.

Житель Апастово 38-летний Ильсур Мухаметзянов уже несколько лет занимается перевозкой скота. Очередной заказ мужчина получил на 22 июня – нужно было перевезти скот с фермы в районе на ферму в Республике Башкортостан.

«Приехал в этот раз, загрузил скот в машину, думаю, дай привяжу. Залез в кузов, а бык бодаться начал. Пару раз по ногам ударил, потом в шею попал, кровь пошла, я закричал, выпрыгнул из грузовика», – рассказал ИА «Татар-информ» Ильсур Мухаметзянов.

Что было дальше мужчина не помнит – практически сразу же он потерял сознание. Жена Ильсура сразу же вызвала скорую помощь, которая отвезла пострадавшего в Центральную районную больницу. В этот же момент в район на вертолете санавиации РКБ вылетели казанские врачи.

«Счастливый человек на самом деле. Его бык так задел, что сосуды не повредились – чудо, можно сказать. Трахея была оторвана практически», – объяснил заведующий хирургическим торакальным отделением РКБ Валерий Матвеев.

Медики перевезли мужчину в Казань и в ночь на 23 июня прооперировали его.

«Рана содержала опасную инфекцию. Пришлось кропотливо выхаживать пациента, проводить антибактериальную терапию. Подобная экстренная операция в Татарстане, на моей памяти, еще не выполнялась. Иногда бывает так, что прооперировать пациента сложнее, чем потом выходить. Так вот в этом случае было сложно и оперировать, и выхаживать. Здесь потребовался большой труд всего нашего коллектива. Мы со всем справились», – добавил Валерий Матвеев.