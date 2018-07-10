Äëÿ ñåìåéíûõ ñëóøàòåëåé Áîëãàðñêîé èñëàìñêîé àêàäåìèè ïîñòðîÿò îòäåëüíûé êàìïóñ

ÎáùåñòâîÍàóêà è îáðàçîâàíèåÄóõîâíàÿ æèçíü
Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: àðõèâ/Ñàëàâàò Êàìàëåòäèíîâ, Ðàìèëü Ãàëè
(Êàçàíü, 10 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àðñåíèé Ìàâðèí). Îòäåëüíûé êàìïóñ ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü äëÿ òåõ ñëóøàòåëåé Áîëãàðñêîé èñëàìñêîé àêàäåìèè, êîòîðûå óæå óñïåëè îáçàâåñòèñü ñåìüÿìè. Îá ýòîì ñåãîäíÿ â êàçàíñêîì ïðåññ-öåíòðå ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó ñîîáùèë ðåêòîð âóçà Ðàôèê Ìóõàìåòøèí.
«Ïîêà ìû ñ ñåìüÿìè æèòü íå ðàçðåøèëè. Êòî-òî â Áîëãàðå ñíèìàåò êâàðòèðó. Ìû ñåé÷àñ äóìàåì íàä òåì, ÷òîáû ñòðîèòü êàìïóñ äëÿ ñåìåéíûõ ñëóøàòåëåé. Áåç ýòîãî íèêàê íåëüçÿ», — ïî÷åðêíóë ðåêòîð àêàäåìèè.
Ñðåäíèé âîçðàñò ñëóøàòåëåé, ïîñòóïàþùèõ â ìàãèñòðàòóðó, — îêîëî 30 ëåò. Òåõ, êòî ïðèåçæàåò â Áîëãàð ðàáîòàòü íàä äîêòîðñêîé äèññåðòàöèåé, áîëüøå. Òîëüêî èç 36 ìàãèñòðîâ, îáó÷àþùèõñÿ â àêàäåìèè, øåñòåðî — ñåìåéíûå ëþäè.
Â ýòîì ãîäó îáùèé ïðèåì â àêàäåìèþ ñîñòàâèò íå ìåíåå 50 ÷åëîâåê, à çíà÷èò ñåìåéíûõ ñëóøàòåëåé ïðèáàâèòñÿ.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Â ñîçäàíèè îáðàçà ó ñòåí ìîíàñòûðÿ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå âñå æåëàþùèå.
Àéäàð Øàðèïîâ – âûïóñêíèê Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà êóëüòóðû, ó÷åíèê èçâåñòíîãî êàçàíñêîãî êèíîîïåðàòîðà Íèêîëàÿ Ìîðîçîâà.
Ñîòðóäíèêó ðåãïàëàòû, êîòîðîãî îáâèíÿþò ïî íåñêîëüêèì ñòàòüÿì, ãðîçèò äî äåñÿòè ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Â òå÷åíèå òðåõ ëåò ÷èñëî ñëóøàòåëåé Áîëãàðñêîé èñëàìñêîé àêàäåìèè äîñòèãíåò 150 ÷åëîâåê.
Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ áóäóò âûïîëíÿòü ôóíêöèþ ýêîðåàáèëèòàöèè âîäîåìà.
Ñåìü ëåò íàçàä 10 èþëÿ âîçëå ñåëà Ñþêååâî ïðè êðóøåíèè òåïëîõîäà ïîãèáëè 122 ÷åëîâåêà.
Êîëè÷åñòâî îòäûõàþùèõ äåòåé â ýòîì ãîäó áîëüøå íà 163 ÷åëîâåêà.
Â Áîëãàðñêóþ èñëàìñêóþ àêàäåìèþ ñòðåìÿòñÿ ïîñòóïèòü ìàãèñòðàíòû è ñîèñêàòåëè äîêòîðñêèõ ñòåïåíåé èç áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.
Ðàñïèñàíèå ìåíÿåòñÿ ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì.
Íà ñîîòâåòñòâèå ÔÃÎÑ áûëè ïðîâåðåíû îáðàçîâàòåëüíûå è ðàáî÷èå ïðîãðàììû.
Çäàíèå áûëî âîçâåäåíî âîçëå ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé ñòàíöèè.
Âîññîçäàâàåìîå çäàíèå ðàñøèðèò ó÷åáíûå ïëîùàäè è äîïîëíèò èñòîðè÷åñêèé êîìïëåêñ ïîñòðîåê Äóõîñîøåñòâåíñêîãî õðàìà.
Ðóêîâîäñòâî âóçîâ äâóõ êðóïíåéøèõ ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé ðåñïóáëèêè – èñëàìà è ïðàâîñëàâèÿ çàêëþ÷èëè äîãîâîð î ñîâìåñòíîé ðàáîòå.
Àâòîðû îïòè÷åñêîé èëëþçèè óïðàâèëèñü çà îäíó íî÷ü.
Ïîêà ñåìüè áóäóùèõ ìàãèñòðîâ è äîêòîðîâ èñëàìñêèõ íàóê âûíóæäåíû ñíèìàòü æèëüå â Áîëãàðå.
Ñëóøàòåëè Áîëãàðñêîé èñëàìñêîé àêàäåìèè àêòèâíî ïîñåùàþò ñïîðòçàë è ó÷àñòâóþò â ñîðåâíîâàíèÿõ.
Âëàäåëåö ÎÎÎ «Õèìè÷åñêèå Òåõíîëîãèè» ðàçâåðíóë áèçíåñ íà òåððèòîðèè áûâøåé ÀÇÑ ïî Õèìè÷åñêîé óëèöå.
Íà ìåäàëÿõ è àòðèáóòèêå çàïëûâà Sviyaga Swim 2018 ïîëüçîâàòåëè Ñåòè óâèäåëè ñëîâî «swjm».
Äâå íåäåëè ìåäèêè áîðîëèñü çà æèçíü äåâî÷êè.
10 èþëÿ«Òàêîãî íå ïîìíÿò äàæå ñòàðîæèëû»: â Áóèíñêîì ðàéîíå øêâàëèñòûé âåòåð îòðûâàë êðûøè, ãðàäîì ïîáèëî îãîðîäû è äîìàøíþþ ïòèöó