Ðàôèê Ìóõàìåòøèí: Ñïîðò äëÿ ìóñóëüìàí – îòëè÷íûé ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ ýíåðãèè

Îáùåñòâî×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA 2018
Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: Ðàìèëü Ãàëè
(Êàçàíü, 10 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àðñåíèé Ìàâðèí). Î ðîëè ñïîðòà â æèçíè ìóñóëüìàí âîîáùå, è ñëóøàòåëåé Áîëãàðñêîé èñëàìñêîé àêàäåìèè â ÷àñòíîñòè, ðàññêàçàë ðåêòîð âûñøåãî ðåëèãèîçíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ðàôèê Ìóõàìåòøèí. Ñåãîäíÿ îí ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïðåññ-êîíôåðåíöèè â Êàçàíñêîì ïðåññ-öåíòðå ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó 2018.
«Ñëóøàòåëè àêàäåìèè î÷åíü àêòèâíî èíòåðåñóþòñÿ ñïîðòîì. È íå òîëüêî èíòåðåñóþòñÿ, íî è àêòèâíî ó÷àñòâóþò â ñîñòÿçàíèÿõ. Ó íàñ ðàáîòàþò ñåêöèè. Ñïîðò ó íàñ, ìóñóëüìàí, îòëè÷íûé ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ ýíåðãèè. Ìû ïî íî÷íûì êëóáàì íå õîäèì — ïî-äðóãîìó ðàññëàáëÿåìñÿ, è äëÿ íàñ ñïîðò î÷åíü âàæåí», — ïîä÷åðêíóë Ìóõàìåòøèí.
Äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì â àêàäåìèè åñòü âñå íåîáõîäèìîå: ñïîðòçàë, ïðîôåññèîíàëüíûé òðåíåð, âîçìîæíîñòü ïîñåùàòü áàññåéí. Åñëè ãîâîðèòü î ñàìîì ïîïóëÿðíîì â ïîñëåäíèå íåäåëè âèäå ñïîðòà — ôóòáîëå, òî ñâîåé êîìàíäû ïîêà â âóçå íåò, íî ïðåäïîñûëêè äëÿ åå ñîçäàíèÿ èìåþòñÿ, — ñîîáùèë ðåêòîð àêàäåìèè.
Çà õîäîì ôóòáîëüíîãî ìóíäèàëÿ â àêàäåìèè ïðèñòàëüíî ñëåäèëè è ñëóøàòåëè, è ñàì ðåêòîð. «Ê ñîæàëåíèþ, íà ñòàäèîíû íå õîäèë, íî ïî òåëåâèçîðó ñìîòðåë. Êàê è äðóãèå, áûë âïå÷àòëåí èãðîé. Ìíîãèå äóìàëè, ÷òî ðîññèéñêàÿ ñáîðíàÿ íå ïðîéäåò äàæå ïåðâûé ýòàï, íî ñáîðíàÿ ïî÷òè äîøëà äî ïîëóôèíàëà», — ïîäåëèëñÿ Ðàôèê Ìóõàìåòøèí è íàçâàë âûñòóïëåíèå ðîññèéñêîé êîìàíäû î÷åíü äîñòîéíûì.
Ñëóøàòåëè àêàäåìèè àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ìóíäèàëÿ íå ïðèíèìàëè, à âîò ñðåäè ñòóäåíòîâ Ðîññèéñêîãî èñëàìñêîãî èíñòèòóòà âîëîíòåðîâ áûëî íåìàëî.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Â ñîçäàíèè îáðàçà ó ñòåí ìîíàñòûðÿ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå âñå æåëàþùèå.
Àéäàð Øàðèïîâ – âûïóñêíèê Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà êóëüòóðû, ó÷åíèê èçâåñòíîãî êàçàíñêîãî êèíîîïåðàòîðà Íèêîëàÿ Ìîðîçîâà.
Ñîòðóäíèêó ðåãïàëàòû, êîòîðîãî îáâèíÿþò ïî íåñêîëüêèì ñòàòüÿì, ãðîçèò äî äåñÿòè ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Â òå÷åíèå òðåõ ëåò ÷èñëî ñëóøàòåëåé Áîëãàðñêîé èñëàìñêîé àêàäåìèè äîñòèãíåò 150 ÷åëîâåê.
Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ áóäóò âûïîëíÿòü ôóíêöèþ ýêîðåàáèëèòàöèè âîäîåìà.
Ñåìü ëåò íàçàä 10 èþëÿ âîçëå ñåëà Ñþêååâî ïðè êðóøåíèè òåïëîõîäà ïîãèáëè 122 ÷åëîâåêà.
Êîëè÷åñòâî îòäûõàþùèõ äåòåé â ýòîì ãîäó áîëüøå íà 163 ÷åëîâåêà.
Â Áîëãàðñêóþ èñëàìñêóþ àêàäåìèþ ñòðåìÿòñÿ ïîñòóïèòü ìàãèñòðàíòû è ñîèñêàòåëè äîêòîðñêèõ ñòåïåíåé èç áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.
Ðàñïèñàíèå ìåíÿåòñÿ ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì.
Íà ñîîòâåòñòâèå ÔÃÎÑ áûëè ïðîâåðåíû îáðàçîâàòåëüíûå è ðàáî÷èå ïðîãðàììû.
Çäàíèå áûëî âîçâåäåíî âîçëå ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé ñòàíöèè.
Âîññîçäàâàåìîå çäàíèå ðàñøèðèò ó÷åáíûå ïëîùàäè è äîïîëíèò èñòîðè÷åñêèé êîìïëåêñ ïîñòðîåê Äóõîñîøåñòâåíñêîãî õðàìà.
Ðóêîâîäñòâî âóçîâ äâóõ êðóïíåéøèõ ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé ðåñïóáëèêè – èñëàìà è ïðàâîñëàâèÿ çàêëþ÷èëè äîãîâîð î ñîâìåñòíîé ðàáîòå.
Àâòîðû îïòè÷åñêîé èëëþçèè óïðàâèëèñü çà îäíó íî÷ü.
Ïîêà ñåìüè áóäóùèõ ìàãèñòðîâ è äîêòîðîâ èñëàìñêèõ íàóê âûíóæäåíû ñíèìàòü æèëüå â Áîëãàðå.
Ñëóøàòåëè Áîëãàðñêîé èñëàìñêîé àêàäåìèè àêòèâíî ïîñåùàþò ñïîðòçàë è ó÷àñòâóþò â ñîðåâíîâàíèÿõ.
Âëàäåëåö ÎÎÎ «Õèìè÷åñêèå Òåõíîëîãèè» ðàçâåðíóë áèçíåñ íà òåððèòîðèè áûâøåé ÀÇÑ ïî Õèìè÷åñêîé óëèöå.
Íà ìåäàëÿõ è àòðèáóòèêå çàïëûâà Sviyaga Swim 2018 ïîëüçîâàòåëè Ñåòè óâèäåëè ñëîâî «swjm».
Äâå íåäåëè ìåäèêè áîðîëèñü çà æèçíü äåâî÷êè.
10 èþëÿ«Òàêîãî íå ïîìíÿò äàæå ñòàðîæèëû»: â Áóèíñêîì ðàéîíå øêâàëèñòûé âåòåð îòðûâàë êðûøè, ãðàäîì ïîáèëî îãîðîäû è äîìàøíþþ ïòèöó