Ãëàâíîå
Ñîòðóäíèêè ÃÈÌÑ ñïóñòèëè íà âîäó âåíîê â ïàìÿòü æåðòâ êàòàñòðîôû «Áóëãàðèè»

Òàòàð-èíôîðì

10 èþëÿ 2018, 15:52

Îáùåñòâî×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA 2018

Ðàôèê Ìóõàìåòøèí: Ñïîðò äëÿ ìóñóëüìàí – îòëè÷íûé ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ ýíåðãèè

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: Ðàìèëü Ãàëè


Ñëóøàòåëè Áîëãàðñêîé èñëàìñêîé àêàäåìèè àêòèâíî ïîñåùàþò ñïîðòçàë è ó÷àñòâóþò â ñîðåâíîâàíèÿõ.

(Êàçàíü, 10 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àðñåíèé Ìàâðèí). Î ðîëè ñïîðòà â æèçíè ìóñóëüìàí âîîáùå, è ñëóøàòåëåé Áîëãàðñêîé èñëàìñêîé àêàäåìèè â ÷àñòíîñòè, ðàññêàçàë ðåêòîð âûñøåãî ðåëèãèîçíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ðàôèê Ìóõàìåòøèí. Ñåãîäíÿ îí ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïðåññ-êîíôåðåíöèè â Êàçàíñêîì ïðåññ-öåíòðå ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó 2018.

«Ñëóøàòåëè àêàäåìèè î÷åíü àêòèâíî èíòåðåñóþòñÿ ñïîðòîì. È íå òîëüêî èíòåðåñóþòñÿ, íî è àêòèâíî ó÷àñòâóþò â ñîñòÿçàíèÿõ. Ó íàñ ðàáîòàþò ñåêöèè. Ñïîðò ó íàñ, ìóñóëüìàí, îòëè÷íûé ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ ýíåðãèè. Ìû ïî íî÷íûì êëóáàì íå õîäèì — ïî-äðóãîìó ðàññëàáëÿåìñÿ, è äëÿ íàñ ñïîðò î÷åíü âàæåí», — ïîä÷åðêíóë Ìóõàìåòøèí.

ÐŸÐš Ñ€ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð° Ð˜ÑÐ»Ð°Ð¼ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ð¸ Ð Ð°Ñ„Ð¸ÐºÐ° ÐœÑƒÑ…Ð°Ð¼ÐµÑ‚ÑˆÐ¸Ð½Ð°

Äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì â àêàäåìèè åñòü âñå íåîáõîäèìîå: ñïîðòçàë, ïðîôåññèîíàëüíûé òðåíåð, âîçìîæíîñòü ïîñåùàòü áàññåéí. Åñëè ãîâîðèòü î ñàìîì ïîïóëÿðíîì â ïîñëåäíèå íåäåëè âèäå ñïîðòà — ôóòáîëå, òî ñâîåé êîìàíäû ïîêà â âóçå íåò, íî ïðåäïîñûëêè äëÿ åå ñîçäàíèÿ èìåþòñÿ, — ñîîáùèë ðåêòîð àêàäåìèè.

Çà õîäîì ôóòáîëüíîãî ìóíäèàëÿ â àêàäåìèè ïðèñòàëüíî ñëåäèëè è ñëóøàòåëè, è ñàì ðåêòîð. «Ê ñîæàëåíèþ, íà ñòàäèîíû íå õîäèë, íî ïî òåëåâèçîðó ñìîòðåë. Êàê è äðóãèå, áûë âïå÷àòëåí èãðîé. Ìíîãèå äóìàëè, ÷òî ðîññèéñêàÿ ñáîðíàÿ íå ïðîéäåò äàæå ïåðâûé ýòàï, íî ñáîðíàÿ ïî÷òè äîøëà äî ïîëóôèíàëà», — ïîäåëèëñÿ Ðàôèê Ìóõàìåòøèí è íàçâàë âûñòóïëåíèå ðîññèéñêîé êîìàíäû î÷åíü äîñòîéíûì.

ÐŸÐš Ñ€ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð° Ð˜ÑÐ»Ð°Ð¼ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ð¸ Ð Ð°Ñ„Ð¸ÐºÐ° ÐœÑƒÑ…Ð°Ð¼ÐµÑ‚ÑˆÐ¸Ð½Ð°

Ñëóøàòåëè àêàäåìèè àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ìóíäèàëÿ íå ïðèíèìàëè, à âîò ñðåäè ñòóäåíòîâ Ðîññèéñêîãî èñëàìñêîãî èíñòèòóòà âîëîíòåðîâ áûëî íåìàëî.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ðåêòîð Áîëãàðñêîé àêàäåìèè îçâó÷èë òðè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ íà áëèæàéøèå äåñÿòü ëåò
Íîâîñòè äíÿ
17:26
Àâòîð ïîðòðåòà-ìîçàèêè Ìåññè ñîçäàñò èç ìîðñêîé ãàëüêè Ãðóçèíñêóþ èêîíó Áîæüåé ìàòåðè äëÿ Ðàèôû

Â ñîçäàíèè îáðàçà ó ñòåí ìîíàñòûðÿ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå âñå æåëàþùèå.

17:19
Òðàìï: Ïóòèí íå âðàã, à ñîïåðíèê
17:14
Òàòàðñòàíñêèé êèíåìàòîãðàôèñò ïîëó÷èë ïðèç êèíîôåñòèâàëÿ â Êàííàõ

Àéäàð Øàðèïîâ – âûïóñêíèê Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà êóëüòóðû, ó÷åíèê èçâåñòíîãî êàçàíñêîãî êèíîîïåðàòîðà Íèêîëàÿ Ìîðîçîâà.

17:13
Â Êàçàíè ôèãóðàíòû «ïîäâàëüíîãî äåëà» ïðîäàâàëè ïîìåùåíèÿ ÷åðåç ñàéò áåñïëàòíûõ îáúÿâëåíèé

Ñîòðóäíèêó ðåãïàëàòû, êîòîðîãî îáâèíÿþò ïî íåñêîëüêèì ñòàòüÿì, ãðîçèò äî äåñÿòè ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

17:10
Ðåêòîð Áîëãàðñêîé àêàäåìèè îçâó÷èë òðè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ íà áëèæàéøèå äåñÿòü ëåò

Â òå÷åíèå òðåõ ëåò ÷èñëî ñëóøàòåëåé Áîëãàðñêîé èñëàìñêîé àêàäåìèè äîñòèãíåò 150 ÷åëîâåê.

17:06
Â Êàçàíè íà Àäìèðàëòåéñêîì ïðóäó íà÷àëè ñòðîèòü î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ

Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ áóäóò âûïîëíÿòü ôóíêöèþ ýêîðåàáèëèòàöèè âîäîåìà.

17:01
Ñîòðóäíèêè ÃÈÌÑ ñïóñòèëè íà âîäó âåíîê â ïàìÿòü æåðòâ êàòàñòðîôû «Áóëãàðèè»

Ñåìü ëåò íàçàä 10 èþëÿ âîçëå ñåëà Ñþêååâî ïðè êðóøåíèè òåïëîõîäà ïîãèáëè 122 ÷åëîâåêà.

16:50
Áîëåå 118,8 òûñ. äåòåé èç Òàòàðñòàíà îòäîõíóëè â îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ

Êîëè÷åñòâî îòäûõàþùèõ äåòåé â ýòîì ãîäó áîëüøå íà 163 ÷åëîâåêà.

16:42
Òåçêà Äìèòðèÿ Ïåñêîâà íàçíà÷åí ñïåöïðåäñòàâèòåëåì ïî öèôðîâîìó ðàçâèòèþ
16:38
Ðàôèê Ìóõàìåòøèí: Â ýòîì ãîäó ìû âîçüìåì íåáîëüøóþ ãðóïïó èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ

Â Áîëãàðñêóþ èñëàìñêóþ àêàäåìèþ ñòðåìÿòñÿ ïîñòóïèòü ìàãèñòðàíòû è ñîèñêàòåëè äîêòîðñêèõ ñòåïåíåé èç áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.

16:32
Âðåìåííî èçìåíèòñÿ ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ ýëåêòðè÷åê èç Êàçàíè â Ñîñíîâêó è Àðñê

Ðàñïèñàíèå ìåíÿåòñÿ ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì.

16:30
Ñàâîéÿ â Êàçàíè, íåñòûäíûé ïðîèãðûø è Ñëåçû Äçþáû
16:24
Õèìè÷åñêèé ëèöåé ÊÍÈÒÓ âïåðâûå ïðîøåë àêêðåäèòàöèþ

Íà ñîîòâåòñòâèå ÔÃÎÑ áûëè ïðîâåðåíû îáðàçîâàòåëüíûå è ðàáî÷èå ïðîãðàììû.

16:24
Òàòàðñòàí ïîëó÷èë 332 ïóòåâêè äëÿ îòäûõà äåòåé â «Àðòåêå»
16:20
Moody’s ïîâûøàåò îöåíêó ñîáñòâåííîé êðåäèòîñïîñîáíîñòè Àê Áàðñ Áàíêà
16:19
Æèòåëü Ëåíèíîãîðñêà ñíåñ ìàãàçèí, èç-çà êîòîðîãî åãî íå âûïóñêàëè çà ãðàíèöó

Çäàíèå áûëî âîçâåäåíî âîçëå ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé ñòàíöèè.

16:18
Ìèòðîïîëèò Ôåîôàí ðàñïîðÿäèëñÿ ñäàòü íîâûé êîðïóñ ïðàâîñëàâíîé ãèìíàçèè ê 1 ñåíòÿáðÿ

Âîññîçäàâàåìîå çäàíèå ðàñøèðèò ó÷åáíûå ïëîùàäè è äîïîëíèò èñòîðè÷åñêèé êîìïëåêñ ïîñòðîåê Äóõîñîøåñòâåíñêîãî õðàìà.

16:10
Âî âðåìÿ ìàò÷à Ðîññèè ïðîòèâ Õîðâàòèè ïðîäàæè â ìàãàçèíàõ óïàëè íà 18 ïðîöåíòîâ
16:05
Ñëóøàòåëè Áîëãàðñêîé àêàäåìèè è àñïèðàíòóðû ÐÏÖ áóäóò âìåñòå çàùèùàòü äèññåðòàöèè

Ðóêîâîäñòâî âóçîâ äâóõ êðóïíåéøèõ ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé ðåñïóáëèêè – èñëàìà è ïðàâîñëàâèÿ çàêëþ÷èëè äîãîâîð î ñîâìåñòíîé ðàáîòå.

16:01
Â Àëüìåòüåâñêå ïîÿâèëñÿ 3D ïåøåõîäíûé ïåðåõîä

Àâòîðû îïòè÷åñêîé èëëþçèè óïðàâèëèñü çà îäíó íî÷ü.

15:55
Äëÿ ñåìåéíûõ ñëóøàòåëåé Áîëãàðñêîé èñëàìñêîé àêàäåìèè ïîñòðîÿò îòäåëüíûé êàìïóñ

Ïîêà ñåìüè áóäóùèõ ìàãèñòðîâ è äîêòîðîâ èñëàìñêèõ íàóê âûíóæäåíû ñíèìàòü æèëüå â Áîëãàðå.

15:52
Ðàôèê Ìóõàìåòøèí: Ñïîðò äëÿ ìóñóëüìàí – îòëè÷íûé ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ ýíåðãèè

Ñëóøàòåëè Áîëãàðñêîé èñëàìñêîé àêàäåìèè àêòèâíî ïîñåùàþò ñïîðòçàë è ó÷àñòâóþò â ñîðåâíîâàíèÿõ.

15:51
Êàçàíñêèé áèçíåñìåí ïîéäåò ïîä ñóä çà íåçàêîííîå èçãîòîâëåíèå òîêñè÷íîãî òîïëèâà

Âëàäåëåö ÎÎÎ «Õèìè÷åñêèå Òåõíîëîãèè» ðàçâåðíóë áèçíåñ íà òåððèòîðèè áûâøåé ÀÇÑ ïî Õèìè÷åñêîé óëèöå.

15:41
Îðãàíèçàòîðû Sviyaga Swim ïðîêîììåíòèðîâàëè îøèáêè â ìåäàëÿõ çàïëûâà

Íà ìåäàëÿõ è àòðèáóòèêå çàïëûâà Sviyaga Swim 2018 ïîëüçîâàòåëè Ñåòè óâèäåëè ñëîâî «swjm».

15:37
Ñêîí÷àëàñü øåñòèëåòíÿÿ äî÷ü âîäèòåëÿ èç Òàòàðñòàíà, ïîãèáøåãî â ÄÒÏ ïîä Ñàðàòîâîì

Äâå íåäåëè ìåäèêè áîðîëèñü çà æèçíü äåâî÷êè.

Ñîáûòèÿ

10 èþëÿÒðàãåäèÿ «×åðíîãî îçåðà»: òåìíîé íî÷üþ áðîäÿ÷èé ïåñ çàãðûç ëåáåäü

10 èþëÿÊîâàðíîå ñîëíöå: ìèôû î ðàçâèòèè ðàêà êîæè, ïðàâèëüíûé çàãàð è ãðóïïû ðèñêà

10 èþëÿ«Òàêîãî íå ïîìíÿò äàæå ñòàðîæèëû»: â Áóèíñêîì ðàéîíå øêâàëèñòûé âåòåð îòðûâàë êðûøè, ãðàäîì ïîáèëî îãîðîäû è äîìàøíþþ ïòèöó

10 èþëÿÐîìàí Øàéõóòäèíîâ — î áîðüáå ñ «ëàïøîé», «óìíûõ» êàìåðàõ è íîâûõ ïðîåêòàõ Èííîïîëèñà

10 èþëÿÒèí÷óðèíñêèé òåàòð: ìîæíî ëè âûæèòü áåç ãðàíòîâîé ïîääåðæêè è ðåïåðòóàðíîé ïîëèòèêè?

09 èþëÿ«Ýòî íå âîïðîñ áèçíåñà, à âîïðîñ áåçîïàñíîñòè!»: Â ×åëíàõ èñïîëêîì ñóäèòñÿ ñ âëàäåëüöàìè «áåñïàñïîðòíûõ» çäàíèé

09 èþëÿÑïàñèáî, ñáîðíàÿ Ðîññèè! Òû äîêàçàëà âñåì íàì, ÷òî ñïîñîáíà íà ìíîãîå