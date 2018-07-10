Дом правосудия в Набережных Челнах откроют в начале августа

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(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Дом правосудия в Набережных Челнах планируют открыть в начале августа текущего года. Об этом сообщает портал «Челнинские известия» со ссылкой на начальника Управления архитектуры, градостроительного и жилищного строительства Ильмира Исхакова.
Сейчас там завершается благоустройство прилегающей территории, завозится мебель. Четырехэтажное здание Дома правосудия имеет парковочную зону 80 автомобилей.
Первоначальным сроком сдачи объекта был определен декабрь 2018 года. Финансирование в размере почти 300 млн рублей осуществлялось по целевой программе «Развитие судебной системы».
До этого судьи вынуждены были работать в неприспособленных помещениях — жилых домах 43/16, 8Б/4, 40/10А, говорится в сообщении.
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