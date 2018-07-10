Организаторы Sviyaga Swim прокомментировали ошибки в медалях заплыва

На медалях и атрибутике заплыва Sviyaga Swim 2018 пользователи Сети увидели слово «swjm».

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). «Ошибки» в медалях заплыва Sviyaga Swim можно объяснить необычным шрифтом. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в инфоцентре серии спортивных мероприятий Timerman.

В Казани 7 июля прошел заплыв на открытой воде Sviyaga Swim. По завершении заплыва в Сети начали обсуждать «ошибку» на памятных медалях для участников. На фотографиях видно, что на медалях написано «Swijyaga Swjm».

«Нет, на медалях ошибки не было. В написании используется шрифт под названием a_RussDecor, в котором прописные буквы I и J действительно имеют некое сходство и отличаются высотой написания (у буквы J „хвостик“ располагается под строкой, а у буквы „I“ — на строке)», — говорится в сообщении инфоцентра.

При этом организаторы не объяснили, как в слово «Swijyaga» попала строчная «i». На баннерах в названии мероприятия этой буквы нет.

В инфоцентре отметили, что шрифт будет использоваться в следующем заплыве, который пройдет в следующем году.

Первый в истории Татарстана заплыв на открытой воде Sviyaga Swim прошел на острове-граде Свияжск в рамках серии спортивных мероприятий Timerman. Участники соревновались на двух дистанциях — 3,5 км и 1,5 км.