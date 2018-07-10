Химический лицей КНИТУ впервые прошел аккредитацию

На соответствие ФГОС были проверены образовательные и рабочие программы.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Лицей-интернат для одаренных детей с углубленным изучением химии — филиал КНИТУ признан успешно прошедшим государственную аккредитацию, говорится в сообщении университета.

Лицей-интернат КНИТУ ведет деятельность с 2013 года, но госаккредитацию проходил впервые. На соответствие ФГОС были проверены образовательные и рабочие программы, электронный журнал, библиотечный фонд и материально техническая база. В том числе была изучена доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Для проверки уровня знаний в каждой параллели учеников проводились итоговые контрольные работы в виде тестов. А у старшеклассников — пробные ЕГЭ по русскому языку, математике и профильному предмету.