Песков не стал комментировать заявление хорватского футболиста Виды

Дмитрий Песков поздравил российских футболистов за блестящую игру и сборную Хорватии, которая идет дальше.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Кремле не будут рассматривать ситуацию вокруг хорватского футболиста Домагоя Виды, так как это касается футбола, а не политики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

Самое главное, что игра была честной, сказал Песков. Он поздравил российских футболистов за блестящую игру и сборную Хорватии, которая идет дальше.

7 июля сборная России в матче четвертьфинала мундиаля уступила сборной Хорватии по пенальти и покинула чемпионат мира.

После матча в Сети была опубликована видеозапись, на которой защитник хорватской сборной Домагой Вида воскликнул «Слава Украине», а входящий в тренерский состав Огнен Вукоевич отметил, что эта победа была за «Динамо» и за Украину.

Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича от работы на чемпионате мира в России. Избежавший дисквалификации Вида извинился за свои слова.