В Алькеевском районе завершился капитальный ремонт детского сада и школы

Строители обшили здание металлическим сайдингом, обновили крышу, заменили окна и двери, перестелили полы, а также отремонтировали потолки.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Алькеевском районе в деревне Верхнее Алькеево подходит к концу капитальный ремонт детского сада, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.



Детский сад и начальная школа в Верхнем Алькеево находятся под одной крышей. Строители обшили здание металлическим сайдингом, обновили крышу, заменили окна и двери, перестелили полы, а также отремонтировали потолки.



На данный момент строители завершают ремонтные работы, и в скором времени детский сад и начальная школа откроют свои двери.



В прошлом году по программе капитального ремонта объектов образования отремонтировано 110 дошкольных образовательных организаций. В этом году планируется отремонтировать 94 объекта.