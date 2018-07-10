В Алькеевском районе завершился капитальный ремонт детского сада и школы

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(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Алькеевском районе в деревне Верхнее Алькеево подходит к концу капитальный ремонт детского сада, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.
Детский сад и начальная школа в Верхнем Алькеево находятся под одной крышей. Строители обшили здание металлическим сайдингом, обновили крышу, заменили окна и двери, перестелили полы, а также отремонтировали потолки.
На данный момент строители завершают ремонтные работы, и в скором времени детский сад и начальная школа откроют свои двери.
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