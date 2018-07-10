Президент Туркменистана ознакомился с разработками ученых КНИТУ

В КНИТУ учится более 250 студентов из Туркменистана, вуз является стратегическим партнером государственного концерна «Туркменхимия».

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочей поездки в Татарстан 6 июля посетил выставку промышленного потенциала республики в технопарке «Идея», где его сопровождал Президент РТ Рустам Минниханов. Об этом сообщает КНИТУ.

Президент Туркменистана ознакомился с системой подготовки кадров высшей квалификации для промышленности Туркменистана, которую представил Казанский национальный исследовательский технологический университет.

Ректор КНИТУ Сергей Юшко познакомил гостя с разработками ученых вуза, в их числе — проект универсальной малотоннажной установки по переработке химических и биологических материалов, который поможет осуществлять сушку, синтез, пропитку, экстракцию биологически активного природного сырья. Кроме того, был представлен проект производства спиральных вакуумных насосов, который реализуют ученые КНИТУ совместно с «Вакууммаш».

В КНИТУ учится более 250 студентов из Туркменистана, вуз является стратегическим партнером государственного концерна «Туркменхимия».