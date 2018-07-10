Владелец ООО «Химические Технологии» развернул бизнес на территории бывшей АЗС по Химической улице.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Казанский бизнесмен пойдет под суд за незаконное изготовление токсичного топлива, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По данным следователей, 43-летний владелец ООО «Химические Технологии» развернул бизнес на территории бывшей АЗС по Химической улице. Четыре года он без лицензии изготавливал на площадке токсичные жидкости.

С 2014 года бизнесмен успел произвести более 20 тонн опасного для здоровья человека и окружающей среды топлива. С продажи химиката он выручил свыше 41 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». Оно направлено на рассмотрение в Московский районный суд Казани.