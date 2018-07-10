Генконсул Казахстана открыл художественную выставку в Доме дружбы народов Казани

Экспозиция «Степные истории» посвящена 20-летию столицы Казахстана – Астаны.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Доме дружбы народов РТ открылась выставка художника-стажера Творческой мастерской живописи Российской академии художеств, уроженца Казахстана Альберта Шинибаева. Экспозиция «Степные истории» посвящена двадцатилетию Астаны как столицы Казахстана и включает более 20 произведений живописи и графики, посвященных быту, культуре и традициям казахского народа.

Почетным гостем открытия стал генеральный консул Казахстана в Казани Еркин Тукумов. Поблагодарив Дом дружбы народов, Российскую академию художеств и самого художника за возможность проведения столь значимого для консульства мероприятия, он напомнил гостям выставки, что 6 июля Астана отметила большой праздник — всего лишь за 20 лет существования, «в один миг истории», небольшой областной центр с 300 тыс. населения вырос в миллионную столицу.

«Астана — не просто символ независимости и наших надежд, а символ дружбы между Казахстаном и другими странами, прежде всего, между Казахстаном и Российской Федерацией, братским народом Татарстана. Я с корабля на бал: вчера прилетел в Казань, сопровождал Рустама Нургалиевича Минниханова (Президента РТ — прим.Т-и) в поездке в Казахстан, визит прошел на пять с плюсом, были большие достижения в области торгово-экономических отношений, но я считаю, что наши отношения — это не только торговля, не только инвестиции, но и культура, — отметил генконсул. — Подобные сегодняшней выставки — это и есть мосты дружбы между народами».

«Как-то во время открытия Дома дружбы народов Татарстана один из старейших дипломатов Республики Татарстан сказал, что деятельность Ассамблеи народов Татарстана — это тоже дипломатическая работа. Мы тогда улыбнулись, мы думали, что ассамблея — это больше общественная организация. Но сегодня, видя во время мероприятий в Доме дружбы все больше дипломатических лиц, консулов, представителей посольств, мы начинаем думать, что тоже имеем к дипломатии какое-то отношение. Пусть лучше масса культурных, экономических и общественных мероприятий сближает наши народы, республики, наши культуры», — подчеркнул директор Дома дружбы народов РТ Ирек Шарипов.

По словам искусствоведа, ведущего научного сотрудника Государственного музея изобразительных искусств РТ Дины Валеевой, еще в 40-е годы XX века «мост» между изобразительным искусством Татарстана и Казахстана проложил великий татарский художник Баки Урманче.

«И я вижу здесь традиции Урманче, мотивы его творчества — совершенно великолепного. Урманче с Казахстаном связывали 15 лет творческой жизни. Изучая творчество Урманче в архивах Алматы, я поняла, какое значение имел Казахстан для творчества Урманче, и какое значение имел Урманче для изобразительного искусства Казахстана. Он был одним из первых художников с огромной профессиональной школой, который приехал в республику в 41-м году, он принимал местное искусство, которое тогда находилось на этапе зарождения своего развития. <...> На выставке Альберта Шинибаева окунаешься в атмосферу великой степи, казахского народа. Альберт Шинибаев — прекрасный профессиональный молодой художник, который сегодня уже состоялся», — рассказала она.