Митрополит Феофан распорядился сдать новый корпус православной гимназии к 1 сентября

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Фото: tatmitropolia.ru
(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан на завершающей стадии работ посетил строительную площадку воссоздаваемого дома священнослужителей при Духосошественском храме Казани, где будет размещаться второй корпус православной гимназии, сообщает пресс-служба Казанской епархии.
Об уже выполненных и остающихся задачах по строительству здания и соединению его с существующим корпусом гимназии главе Татарстанской митрополии рассказал настоятель Духосошественского храма, директор православной гимназии имени святителя Гурия Казанского протоиерей Алексий Чубаков и генеральный директор компании-подрядчика Рустем Лихачев.
Строительные и отделочные работы, подчеркнул в ходе осмотра митрополит Феофан, необходимо закончить к 1 сентября. Рустем Лихачев заверил, что все будет сделано качественно и в срок.
Возводимое здание является исторической копией дома священнослужителей, построенного на территории храма в 1840 году и разрушенного в 2000-х. К строительству приступили в ноябре прошлого года, незапланированно для проектировщиков и инженеров «встретившись с подземной рекой» (грунтовыми водами) под строительной площадкой.
К началу учебного года строителям предстоит завершить работы по устройству сетей и внутренней отделке помещений, а также по благоустройству, соединив участок строящегося корпуса с территорией Духосошественского храма. Фасады нового корпуса будут протонированы в цвет первого здания гимназии и создадут единый архитектурный ансамбль Духосошественского храма.
После ввода в эксплуатацию 3 тыс. 800 кв. м новых площадей в гимназии смогут учиться 150 учеников основного и среднего звеньев гимназии до 11-х классов.
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