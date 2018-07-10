Митрополит Феофан распорядился сдать новый корпус православной гимназии к 1 сентября

Воссоздаваемое здание расширит учебные площади и дополнит исторический комплекс построек Духосошественского храма.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан на завершающей стадии работ посетил строительную площадку воссоздаваемого дома священнослужителей при Духосошественском храме Казани, где будет размещаться второй корпус православной гимназии, сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Об уже выполненных и остающихся задачах по строительству здания и соединению его с существующим корпусом гимназии главе Татарстанской митрополии рассказал настоятель Духосошественского храма, директор православной гимназии имени святителя Гурия Казанского протоиерей Алексий Чубаков и генеральный директор компании-подрядчика Рустем Лихачев.

Строительные и отделочные работы, подчеркнул в ходе осмотра митрополит Феофан, необходимо закончить к 1 сентября. Рустем Лихачев заверил, что все будет сделано качественно и в срок.

Возводимое здание является исторической копией дома священнослужителей, построенного на территории храма в 1840 году и разрушенного в 2000-х. К строительству приступили в ноябре прошлого года, незапланированно для проектировщиков и инженеров «встретившись с подземной рекой» (грунтовыми водами) под строительной площадкой.

К началу учебного года строителям предстоит завершить работы по устройству сетей и внутренней отделке помещений, а также по благоустройству, соединив участок строящегося корпуса с территорией Духосошественского храма. Фасады нового корпуса будут протонированы в цвет первого здания гимназии и создадут единый архитектурный ансамбль Духосошественского храма.

После ввода в эксплуатацию 3 тыс. 800 кв. м новых площадей в гимназии смогут учиться 150 учеников основного и среднего звеньев гимназии до 11-х классов.