В момент совершения преступления 31-летний мужчина был пьян.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Казани мужчину судят за убийство своей беременной подруги, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В начале мая в одной из квартир дома №8 на улице Советская в Казани пьяный 31-летний мужчина поссорился с беременной подругой. Когда аргументы закончились, мужчина схватил со стола кухонный нож и ударил им женщину в грудь.

От полученных травм пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.

Злоумышленника задержали. Свою вину он признал полностью. На время следствия мужчина останется под стражей.

