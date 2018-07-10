(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Казани мужчину судят за убийство своей беременной подруги, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В начале мая в одной из квартир дома №8 на улице Советская в Казани пьяный 31-летний мужчина поссорился с беременной подругой. Когда аргументы закончились, мужчина схватил со стола кухонный нож и ударил им женщину в грудь.
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