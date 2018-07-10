Шестеро студентов КНИТУ борются за получение стипендии Потанина

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(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В течение недели, начиная с 3 июля, в Москве 6 студентов КНИТУ работают над собственными социальны-значимыми проектами, чтобы получить грант в стипендальном конкурсе Потанина, сообщает КНИТУ.
Всего в 2018 году на конкурс поступило 6370 заявок. Организаторы допустили к участию 3852 в первом туре, во второй тур прошли почти 2 тыс. студентов, из которых 28 являются представителям КНИТУ.
Победителями стали 278 потанинских стипендиата, из которых 6 — студенты Казанского национального исследовательского технологического университета: Марат Галиев, Ильнур Каримуллин, Гульдар Гафурова, Камилла Хуснутдинова, Анита Грэй и Ирек Шайхнуров.
Лучшие участники выиграют грант на реализацию собственного проекта, также 10 самых выдающихся выпускников Школы фонда будут проходить семидневную стажировку в одной из некоммерческих организаций России.
Победители стипендиального конкурса будут получать стипендию в размере 20 тыс. рублей каждый месяц до окончания магистерского обучения.
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