КНИТУ и СПбПУ Петра Великого подписали соглашение о сотрудничестве

Документ подписали ректор КНИТУ Сергей Юшко и ректор СПбПУ Андрей Рудской.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Казанский национальный исследовательский технологический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Московский центр компьютерного инжиниринга заключили соглашение о сотрудничестве на полях международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» в Свердловской области. Документ подписали ректор КНИТУ Сергей Юшко и ректор СПбПУ Андрей Рудской, сообщает КНИТУ.

Ранее представители СПбПУ и Московского центра компьютерного инжиниринга посетили Инженерный химико-технологический институт КНИТУ, где были обсуждены варианты сотрудничества в рамках реализации проекта «Оружейная Фабрика Будущего» Центра Национальной технологической инициативы.

В рамках соглашения будут разрабатываться и тестироваться новые технологические решения, развиваться компетенции по направлению «Новые производственные технологии» для оружия и боеприпасов.

Также планируется разработка совместных проектов — это цифровое проектирование и моделирование, создание цифровых двойников изделий, виртуальных испытательных полигонов, цифровых двойников производственных процессов, разработка «умных» цифровых двойников (Smart Digital Twins) глобально конкурентоспособного гражданского оружия нового поколения и др.