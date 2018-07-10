Арт-проект из Петербурга проведет в Нижнекамске фестиваль водных фонариков

Гвоздем программы станет одновременный спуск на воду сотен фонариков, внутри которых будут гореть свечи.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Арт-проект «Вместе зажигаем» из Санкт-Петербурга проведет 14 июля в Нижнекамске фестиваль водных фонариков, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



В этом году фестиваль объединит 250 городов по всей России.



На набережной Нижнекамска гостей праздника будут развлекать местные скрипачи и саксофонисты, ведущие со сцены озвучат романтичные признания в любви, а гвоздем программы станет одновременный спуск на воду сотен фонариков, внутри которых будут гореть свечи.



Организаторы фестиваля пообещали с помощью волонтеров сделать тщательную уборку, исключив возможность каких-либо негативных последствий праздника для экологии города.