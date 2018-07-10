ЧП произошло в ночь на вторник в двухкомнатной квартире в доме №52 на Сармановском тракте.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Из-за упавшего сверху окурка в высотке в Набережных Челнах случился пожар, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре в доме №52 на Сармановском тракте пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в половину первого ночи во вторник, 10 июля.

В небольшой квартире на третьем этаже многоэтажке в поселке ЗЯБ загорелся балкон и зал. Жильцы дома смогли самостоятельно покинуть задымленное помещение еще до приезда пожарных.

Огнеборцы ПСЧ №55 и ПСЧ №56 с помощью трехколенной лестницы забрались на крышу пристроенного к дому магазина, и оттуда стали тушить пожар. В подъезде пожарные с помощью бензореза вскрыли дверь горящей квартиры и проверили, есть ли в ней погибшие или пострадавшие. По счастливому стечению обстоятельств, хозяйка квартиры была на работе.

В результате пожара сгорели вещи и мебель на площади в 6 кв. метров. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стал непотушенный окурок, который кто-то из жильцов дома скинул с верхнего этажа.

