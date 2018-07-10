POZIS внесен в реестр добросовестных экспортеров

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Компания POZIS (АО «ПОЗиС»), входящая в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех, прошла первый этап сертификации по системе РЭЦ Made in Russia и внесена в реестр добросовестных экспортеров.
Данный шаг является частью сертификации по программе продвижения российских товаров в зарубежные страны, осуществляемой Российским экспортным центром.
Сертификат Russian Exporter дает возможность POZIS использовать знак добросовестного экспортера в печатной продукции, а также размещать его на корпоративном сайте.
На сегодняшний момент оформляется пакет документов для прохождения второго этапа — получения сертификата и добавления в электронный каталог Made in Russia. Это позволит маркировать упаковку продукции POZIS одноименным знаком.
«Работа по получению сертификата Made in Russia — чрезвычайно важный шаг в развитии экспортной политики POZIS. Экспортный потенциал у нас очень высокий, нам есть куда развиваться, а знак Russian Exporter подтверждает надежность POZIS как партнера и свидетельствует о безупречной деловой репутации компании», — отметил генеральный директор POZIS Радик Хасанов.
«В 2018 году мы впервые поставили бытовую и медицинскую холодильную технику производства POZIS в страны Евросоюза, в Индию и Китай. По итогам полугодия доля экспорта холодильного оборудования в общем объеме производства гражданской продукции составила 14,6 процента (годом ранее — 9,4 процента). В целом объемы реализации данного вида гражданской продукции на экспорт за январь-июнь выросли на 40 процентов относительно аналогичного периода в 2017 году», — отметил генеральный директор Концерна «Техмаш» Владими Лепин.
Обозначение «Made in Russia» подтвердит высокое качество продукции POZIS, предназначенной для экспорта. Дополнительно применение данного знака даст возможность компании представлять свои изделия на международных рынках и применять правовые инструменты для борьбы с контрафактом.
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