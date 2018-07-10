За езду без техосмотра водителям придется заплатить штраф в две тыс. рублей

Штраф за езду без техосмотра увеличат более чем вдвое, а за его незаконное проведение введут уголовную ответственность.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Минэкономразвития России намерен увеличить штрафы за езду без техосмотра (ТО) до двух тысяч рублей, а за его незаконное проведение ввести уголовную ответственность. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на доработанные поправки в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс РФ и закон о техосмотре.

Ранее планировалось штрафовать за езду без ТО на сумму 800 рублей, но при доработке поправок штраф увеличили до двух тысяч рублей. Нарушения будут регистрировать камеры фото- и видеофиксации. Предлагается выписывать штрафы не более одного раза в сутки, поскольку автомобиль может попасть в зону видимости сразу нескольких камер одновременно или с небольшой разницей во времени. Сейчас подобные санкции касаются только водителей такси, грузовиков, учебных машин, автомобилей экстренных и специальных служб.

Власти хотят наказывать и тех, кто выдает диагностическую карту на неисправную машину или вообще не проводит для этого осмотр. За такие нарушения придется заплатить 5 — 10 тыс. рублей. Аналогичные суммы взыщут за внесение этих данных в автоматизированную систему техосмотра. Сейчас только юрлица наказываются рублем за подобные действия. Санкции них составляют от 100 до 300 тыс. рублей.

В России намерены бороться с липовыми пунктами техосмотра. За проведение ТО без обязательной аккредитации от Российского союза автостраховщиков (РСА) хотят ввести штрафы до 300 тыс. рублей. Если же деяние было совершено группой лиц или был получен особо крупный доход, предусмотрено лишение свободы до пяти лет. Изначально власти планировали уголовно наказывать за внесение недостоверных сведений в автоматическую систему техосмотра, но затем Минэкономразвития отказалось от этой идеи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России вступили в силу новые правила техосмотра.