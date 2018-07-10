В отношении 58-летнего мастера ООО «Юнистрой» возбуждены сразу два административных дела.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Татарстане строительную компанию «Юнистрой» наказали за рабочих без касок на крыше дома, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В Бугульме трое рабочих строительной компании проводили ремонт крыши дома по улице Оршанская. На строителях, которые находились в шести метрах над землей, не было касок, а их страховочные пояса не были закреплены к опоре, что грубо нарушает закон об охране труда.

К тому же прокуратуре стало известно, что инструктаж по технике безопасности проведен не был, а наряд допуск к высотным работам вообще отсутствовал. Помимо этого, на объекте не было журналов по технике безопасности и производству работ, а также всей исполнительной документации.

58-летнему мастеру строительной компании предъявлены обвинения сразу по двум статьям административного кодекса – «Нарушение законодательства о труде и об охране труда» и «Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты».

В адрес руководства ООО «Юнистрой» прокуратура внесла представления об устранении нарушений.