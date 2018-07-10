Казань получила награду на Всемирном саммите городов

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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Казань удостоилась специальной номинации в рамках Всемирной городской премии Ли Куан Ю — престижной мировой награды в области развития городов. Столицу РТ выбрали для особого упоминания (special mention). Вручение премии состоялось в Сингапуре на VI Всемирном саммите городов, сообщает пресс-служба мэрии.
В итоговой оценке жюри конкурса отметило, что Казань является городом всевозможных культур, который уважает свое этническое и религиозное разнообразие, и в будущем, имея хороший план городского развития и богатое наследие и культуру, может стать «сильным» и «особенным» городом.
Подчеркивается, что благодаря своим инициативам Казань продемонстрировала впечатляющие успехи в области качества жизни горожан. Так, за последние 10 лет продолжительность жизни жителей столицы Татарстана увеличилась на 9 лет, рождаемость — в 2 раза, количество абортов снизилось на 40 процентов, а уровень преступности — в 2 раза.
Всемирный саммит городов проходит в шестой раз. В этом году он собрал 116 глав делегаций городов со всего мира, ведущих мировых специалистов в области экономики и инноваций, университетов, а также представителей ООН.
За последние шесть лет премия Ли Куан Ю вручалась таким городам, как Нью-Йорк, Сучжоу, Медельин. В 2018 году главную премию присудили Сеулу.
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