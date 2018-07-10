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Сотрудники ГИМС спустили на воду венок в память жертв катастрофы «Булгарии»

Татар-информ

10 июля 2018, 16:32

Общество

Временно изменится расписание движения электричек из Казани в Сосновку и Арск

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Расписание меняется по техническим причинам.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). По техническим причинам 17 июля изменится расписание двух пригородных поездов, следующих из Казани. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

Электричка № 6410 отправится со станции Казань в 20.50 и прибудет в Сосновку в 00.26. А поезд № 6412 от станции Казань отправится в 18.52, в Арске он будет в 20.49. 

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