Минобрнауки РТ закупит книги для первоклассников за 11 млн рублей

До конца лета 51 тыс. учебников отправят в школы районов Татарстана.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Министерство образования и науки Республики Татарстан закупит детские книги на 11,2 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

На эту сумму министерство планирует купить 51 тыс. книг для первоклассников «Где живет Белый Барс?» на татарском и русском языках, а также два мобильных приложения с дополненной реальностью, интерактивными играми и песнями.

Учебники закупят у АНО «Татарское детское издательство», которое поставит их до 30 августа текущего года. После этого книги отправят в учреждения образования районов Республики Татарстан.