Стандарт мобильных приложений Роскачества получил статус национального стандарта РФ

Предварительный национальный стандарт мобильных приложений введут в действие с 1 октября 2018 года.

(Казаь, 10 июля, «Татар-информ»). Стандарт мобильных приложений, разработанный Роскачеством, получил статус национального стандарта РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) введут в действие c 1 октября 2018 года сроком на три года. В 2021 году после апробации ему будет присвоен статус ГОСТ РФ.

Документ содержит требования к качеству и безопасности мобильных приложений, и служит ориентиром для организаций при разработке мобильных продуктов. В стандарте содержатся 87 требований к качеству мобильных приложений, в том числе, требования к производительности, функциональности, удобству пользования и безопасности.

С момента завершения разработки стандарта в исследовательской лаборатории информационных продуктов Роскачества провели уже 11 исследований мобильных приложений, в том числе таких категорий, как «Менеджеры задач», «Поиск работы», «Знакомства», «Поиск недвижимости», «Личные финансы», «Родительский контроль».