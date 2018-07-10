Татарстанский кинематографист получил приз кинофестиваля в Каннах

Рекомендуем
(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Татарстанский кинематографист Айдар Шарипов получил приз международного Каннского кинофестиваля, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Кинолента казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Ласковое безразличие мира» участвовала в программе «Особый взгляд» 71-го фестиваля в Каннах. В качестве оператора-постановщика ленты выступил Айдар Шарипов – выпускник Казанского государственного института культуры, ученик известного казанского кинооператора Николая Морозова.
Айдар Шарипов является пока единственным представителем татарстанского кинематографа, чье творчество увидели на престижном кинофестивале.
Картину «Ласковое безразличие мира» смогут увидеть и казанские зрители. Фильм поборется за приз Казанского международного фестиваля мусульманского кино, который состоится в столице Татарстана в начале сентября.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в основной конкурс фестиваля мусульманского кино вошли в том числе фильм «Мулла» Рамиля Фазлыева и Амира Галиаскарова, картина «Не чужие» Веры Глаголевой.
Принять участие в программе приглашаются дети в возрасте от 5 до 14 лет.
Ухудшение погоды возможно с восьми часов вечера сегодня и до восьми часов вечера завтра.
С 2014 года отремонтировано около 35 тыс. кв. м площадей на общую сумму более 450 млн рублей.
Основная тема проекта – экология человека и окружающего его мира.
Пациента из Апастовской ЦРБ на вертолете санавиции РКБ доставили в Казань.
В создании образа у стен монастыря могут принять участие все желающие.
Айдар Шарипов – выпускник Казанского государственного института культуры, ученик известного казанского кинооператора Николая Морозова.
Сотруднику регпалаты, которого обвиняют по нескольким статьям, грозит до десяти лет лишения свободы.
В течение трех лет число слушателей Болгарской исламской академии достигнет 150 человек.
Очистные сооружения будут выполнять функцию экореабилитации водоема.
Семь лет назад 10 июля возле села Сюкеево при крушении теплохода погибли 122 человека.
Количество отдыхающих детей в этом году больше на 163 человека.
В Болгарскую исламскую академию стремятся поступить магистранты и соискатели докторских степеней из ближнего и дальнего зарубежья.
Расписание меняется по техническим причинам.
На соответствие ФГОС были проверены образовательные и рабочие программы.