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Татар-информ

10 июля 2018, 17:14

Культура

Татарстанский кинематографист получил приз кинофестиваля в Каннах

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Айдар Шарипов – выпускник Казанского государственного института культуры, ученик известного казанского кинооператора Николая Морозова.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Татарстанский кинематографист Айдар Шарипов получил приз международного Каннского кинофестиваля, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Кинолента казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Ласковое безразличие мира» участвовала в программе «Особый взгляд» 71-го фестиваля в Каннах. В качестве оператора-постановщика ленты выступил Айдар Шарипов – выпускник Казанского государственного института культуры, ученик известного казанского кинооператора Николая Морозова.

Айдар Шарипов является пока единственным представителем татарстанского кинематографа, чье творчество увидели на престижном кинофестивале.

Картину «Ласковое безразличие мира» смогут увидеть и казанские зрители. Фильм поборется за приз Казанского международного фестиваля мусульманского кино, который состоится в столице Татарстана в начале сентября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в основной конкурс фестиваля мусульманского кино вошли в том числе фильм «Мулла» Рамиля Фазлыева и Амира Галиаскарова, картина «Не чужие» Веры Глаголевой.

 

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