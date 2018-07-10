В Нижнекамске начнут перерабатывать медицинские отходы

Строительство перерабатывающего производства в промпарке «Нижнекамск» начнется этом году.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске появится предприятие по переработке промышленных и медицинских отходов. Сообщение об этом опубликовано на сайте Нижнекамского муниципального района.

Соглашение о создании нового производства подписали замглавы исполкома района Радмир Беляев и компания «Экоменеджмент» на международном форуме «ИННОПРОМ», который проходит в Екатеринбурге. Производство обеспечит город 25 новыми рабочими местами. Начало строительства запланировано на этот год.

Нижнекамск имеет статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Благодаря этому предприниматели могут рассчитывать на льготы, создавая проекты на территории ТОСЭР.

ИННОПРОМ — международная промышленная выставка, которая проводится в Екатеринбурге с 2010 года. В форуме 2018 года участвуют представители 95 стран мира, 59 регионов России и более 50 тысяч специалистов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на ИННОПРОМе подписан план по реализации соглашения о сотрудничестве между РТ и Нижегородской областью.