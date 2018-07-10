Концерт «После дождя» представит гостям ЧМ в Казани хор Миляуши Таминдаровой

В программе прозвучат музыкальные произведения европейских, русских, советских композиторов, а также фольклорные мелодии, связанные с темой воды.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ). 11 июля на сцене Государственного Большого концертного зала имени С. Сайдашева в Казани состоится концерт Государственного камерного хора Республики Татарстан под управлением Миляуши Таминдаровой «После дождя».

В программе прозвучат музыкальные произведения европейских, русских, советских композиторов, а также фольклорные мелодии, связанные с темой воды.

Одним из участников концертной программы станет Камерный оркестр Молодежного театра на Булаке под управлением Дмитрия Чиркова. Гости музыкального вечера услышат композиции Йозефа Гайдна, Генри Перселла и Муслима Магомаева.

Программа приурочена к проведению чемпионата мира по футболу 2018.