Концерт «После дождя» представит гостям ЧМ в Казани хор Миляуши Таминдаровой

(Казань, 10 июля, «Татар-информ). 11 июля на сцене Государственного Большого концертного зала имени С. Сайдашева в Казани состоится концерт Государственного камерного хора Республики Татарстан под управлением Миляуши Таминдаровой «После дождя».
В программе прозвучат музыкальные произведения европейских, русских, советских композиторов, а также фольклорные мелодии, связанные с темой воды.
Одним из участников концертной программы станет Камерный оркестр Молодежного театра на Булаке под управлением Дмитрия Чиркова. Гости музыкального вечера услышат композиции Йозефа Гайдна, Генри Перселла и Муслима Магомаева.
Программа приурочена к проведению чемпионата мира по футболу 2018.
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