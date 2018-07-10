Четвертый эпизод Простоквашино посвятили диете Матроскина

Пользователи в Сети высоко оценили новый эпизод, а также указали на некоторые недостатки мультсериала.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). На YouTube-канале студии «Союзмультфильм» состоялась премьера четвертой серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино».

Новый эпизод посвящен диете кота Матроскина. Герои мультсериала получают посылку с разнообразными подарками. Все рады обновкам, только Матроскин немного расстроен. Модная пижама ему безнадежно мала. Кот пытается похудеть при помощи всевозможных модных способов, но у него не получается. Тогда Дядя Федор и Шарик находят верный способ решить проблему, и уверенность в себе возвращается к Матроскину.

Пользователи в Сети высоко оценили новый эпизод, а также указали на некоторые недостатки мультсериала.

«Классный добрый мультик!!! Спасибо за позитив!!!», «Вдруг я уже перехудел?», «Стало поменьше хипстерской лабуды и "новых веяний" по сравнению с первыми сериями – прогресс. Только напрягает одна и та же завязка с Печкиным и его посылкой каждый раз», «Выдерживайте паузы в диалогах небольшие, иначе бессвязная болтовня», «Я как Матроскин хочу худеть с комфортом», – написали они (пунктуация авторов сохранена – прим. Т-и).



В предыдущем эпизоде «Простоквашино» герои победили коровью депрессию.