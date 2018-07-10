Сумма ущерба, причиненная иностранным гражданам, превысила 400 тысяч рублей.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Житель Казани обманул трех иностранцев, пообещав им оформить разрешения на проживание, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как удалось выяснить следствию, 25-летний житель Казани пообещал трем иностранцам помочь в оформлении разрешений на проживание в России. За свои услуги злоумышленник получил вознаграждение в размере 420 тысяч рублей. Полученные деньги мужчина присвоил и помогать иностранным гражданам не собирался.

Предполагаемого преступника задержали. Ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

