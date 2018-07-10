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Татар-информ

10 июля 2018, 15:24

Здоровье и среда

Татарстанских туристов предупредили о вспышке лептоспироза в Индии

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По данным индийских органов здравоохранения, 21 июня число заболевших достигло 69 человек.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ предупредили татарстанских туристов о вспышке лептоспироза в Индии, попросив граждан учесть данную информацию при планировании заграничных поездок.

По данным индийских органов здравоохранения, 21 июня число заболевших достигло 69 человек, отмечается рост числа случаев лептоспироза среди рабочих, занятых на очистительных сооружениях штата Керала на юге Индии. 

По данным надзорного органа, вспышка связана с неблагополучной экологической ситуацией, которая сложилась в штате из-за того, что в каналы с чистой водой поступают сточные воды птицефабрик, рынков и отелей, создавая благоприятные условия для размножения крыс и комаров. Прежде всего вспышка угрожает городу Патамтитта с населением 37 тысяч 538 человек.

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