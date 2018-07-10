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Татар-информ

10 июля 2018, 12:20

Общество

Андрей Петров: Обеспокоенность вопросом родных языков дошла до федеральных властей в полной мере

Фото: Салават Камалетдинов

Всероссийский съезд учителей татарского языка и литературы проходил в Казани и Кукморском муниципальном районе с 8 по 10 июля.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Обеспокоенность вопросом родных языков дошла до федеральных властей в полной мере. Об этом в Казани на пленарном заседании VII Всероссийского съезда учителей татарского языка и литературы заявил директор Департамента госполитики в сфере общего образования Минобрнауки РФ Андрей Петров. 

Министерство образования и науки в настоящее время находится на стадии реорганизации, напомнил он. Однако, по его словам, это не может отвлечь ведомство от решения некоторых вопросов. Это стандарты, разработка новых учебных пособий и программ. «Конечно же один из основных вопросов, который сейчас решается, это вопрос преподавания родных языков. Я уже посмотрел резолюции и есть определенная обеспокоенность в связи с законопроектом, который находится сейчас на рассмотрении. Уверяю вас, что это беспокойство дошло в полной мере до федеральных властей. Поэтому работа с законопроектом идет вдумчиво. Несмотря на то, что он принят в первом чтении, вместе с этим актом было принято специальное постановление Госдумы, в котором расписаны параметры поправок, которые будут внесены в законопроект во втором чтении. Министерство занимается этим вопросом системно», – отметил Андрей Петров. 

Решения будут вырабатываться сообща, без допущения каких-либо перегибов, подчеркнул он. «Мы будем действовать так, как, в общем-то, всегда было свойственно нашим татарским коллегам. Я каждый раз подчеркиваю, как с умом, хорошо устроены разные вещи в Татарстане. Уверен, что преподавание родных языков, татарского языка, мы организуем таким же образом», — заверил представитель Минобрнауки РФ. 

Всероссийский съезд учителей татарского языка и литературы проходил в Казани и Кукморском муниципальном районе с 8 по 10 июля. В его работе приняли участие 700 делегатов из 32 российских регионов. Кроме того, в заседании участвуют министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев и председатель национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев.

 

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