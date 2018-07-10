За неделю уровень заболеваемости ОРВИ в Татарстане снизился почти на 20 процентов

В период со 2 по 8 июля 4 тысячи 837 человек на территории республики заразились ОРВИ.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). За неделю уровень заболеваемости ОРВИ в Татарстане снизился на 19 процентов: если с 25 июня по 1 июля было зарегистрировано 5 тысяч 969 случаев заболевания, то в период со 2 по 8 июля показатель заболеваемости составил 4 тысячи 837 человек, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

По сообщению службы, уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями на данный момент ниже эпидемического порога на 30,4 процента.